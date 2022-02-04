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Праздник 4 февраля: что строго нельзя делать в день Тимофея, главные приметы

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Пятница 04 февраля 2022 05:19
Праздник 4 февраля: что строго нельзя делать в день Тимофея, главные приметы Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 февраля почитается память святого Тимофея, которому посчастливилось быть свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшему от неверия в Иисуса Христа.

Все традиции, приметы и запреты этого дня - читайте ниже в материале Styler.

По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь.

Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

Наши предки говорили: "Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос", "Тимофеевская метель – надолго про капель". Раньше верили, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих гнезд. 4 февраля люди также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях.

Работать в день святого Тимофея не запрещалось.

Главные приметы этого дня:

  • Если днем светит солнце – будет ранняя весна.
  • Много снега на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых.
  • Если на Тимофея снег идет - хороший урожай летом и осенью.
  • Если началась метель - то такая погода будет неделю.
  • Сны, которые приснились в ночь на Тимофея - будут пророческими.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье.
  • Также нельзя рисковать и играть в азартные игры

Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим, Иосиф, Макар, Тимофей. Поздравьте этих людей с днем ангела, им будет приятно.

Согласно народным поверьям, сон, приснившийся в ночь на 4 февраля, – вещий; о нем не следует никому рассказывать.

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