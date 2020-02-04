Свято 4 лютого: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Свято 4 лютого (Колаж РБК-Україна)

4 лютого православні вшановують пам'ять святого Тимофія

Яке сьогодні свято. 4 лютого 2020 року наші предки вшановували пам'ять святого Тимофія, якому пощастило бути свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліпшого від невіри в Ісуса Христа. За переказами, у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені в Константинополь.



Незважаючи на те, що половина зимового часу залишилася за плечима, розслаблятися не варто. Адже не випадково в честь цього святого на Русі придумали особливе поняття — тимофіївські морози; вважалося, що саме з Тимофєєва дня розпочиналися жорстокі хурделиці і заметілі.

Наші пращури говорили: "Тимофіївский лютий мороз заморозив щоки і ніс", "Тимофіївська заметіль – надовго про крапель". Раніше вірили, що це один з найхолодніших днів у році. Говорили, що навіть птахи не вилітають зі своїх гнізд. 4 лютого люди також залишалися вдома, проводили час у розмовах і розвагах. Працювати в день святого Тимофія не заборонялося.

4 лютого відзначали день святого Тимофія (фото з відкритих джерел)



Головні прикмети цього дня:

Якщо вдень світить сонце – буде рання весна.

Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.

Якщо на Тимофія сніг іде - хороший урожай літом і осінню.

Якщо почалася заметіль - то така погода буде тиждень.

Сни, які наснилися в ніч на Тимофія - будуть пророчими.

Що категорично не можна робити в цей день: