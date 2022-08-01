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Дні ангела в серпні 2022: кого привітати з іменинами і як правильно назвати дитину

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Понеділок 01 серпня 2022 11:06
Дні ангела в серпні 2022: кого привітати з іменинами і як правильно назвати дитину Фото: Хто відзначатиме день ангела в серпні 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

З давніх часів ім'я для новонародженої дитини вибирали за спеціальним календарем - Святцям. Вважалося, що дітей потрібно називати іменами тих святих, в чий вони народилися. Це дає заступництво та удачу.

З деяких пір дітям стали давати подвійні імена - мирське ім'я та ім'я по Святцях. Це дає малюкові своєрідний захист.

А ще в День ангела заведено вітати людей, які носять такі ж імена. Деякі такі дати за церковним календарем вважаються великими святами.

Повний календар днів ангела по Святцях на серпень 2022 року - читайте в матеріалі нижче.

1 серпня: Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Євгенія, Міліца, Макрина.

2 серпня: Аарон, Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Єгор, Юхим, Ібрагім, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Ян.

3 серпня: Георгій, Євген, Єгор, Іван, Петро, Роман, Семен, Теодор, Федір, Ян, Анна.

4 серпня: Олексій, Михайло, Магдалина, Марія.

5 серпня: Андрій, Віталій, Теодор, Трохим, Федір, Анна.

6 серпня: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Ян, Христина.

7 серпня: Олександр, Макар, Анна, Іраїда.

8 серпня: Гнат, Сергій, Теодор, Федір, Парасковія.

9 серпня: Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян, Анфіса.

10 серпня: Акакій, Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Ян, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.

11 серпня: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

12 серпня: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, Ангеліна, Люція.

13 серпня: Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ян, Анна, Єлизавета.

14 серпня: Олександр, Алім, Дмитро, Єлизар, Леонтій, Теодор, Тимофій, Федір, Соломія, Софія.

15 серпня: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федір, Ян.

16 серпня: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Ян, Соломія.

17 серпня: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Максиміліан, Михайло, Семен, Ян, Аріна, Дарина, Євдокія, Ірина, Ія.

18 серпня: Юхим, Іван, Максиміліан, Симон, Ян, Дарина, Євдокія, Христина, Марія, Нонна.

20 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дементій, Дмитро, Єлисей, Іван, Митрофан, Михайло, Петро, Ян.

21 серпня: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Теодор, Федір, Еміль.

22 серпня: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків, Ян, Аріна, Ірина, Марія.

23 серпня: Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава.

24 серпня: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Мартін, Теодор, Федір, Марія, Сюзанна.

25 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Симон, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян.

26 серпня: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків, Ян, Євдокія, Ксенія, Оксана.

27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Матвій, Микола, Семен, Теодор, Федір, Єва, Євдокія.

28 серпня: Марія.

29 серпня: Акім, Олександр, Демид, Лаврентій, Ніл, Степан, Яків, Анна.

30 серпня: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Пилип, Уляна, Юліана.

31 серпня: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Єгор, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Лука, Макар, Михайло, Еміль, Ян, Уляна, Юліана.

До речі, раніше ми розповідали про те, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.

А також ми писали про те, коли в серпні не варто відвідувати перукарню згідно з місячним календарем.

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