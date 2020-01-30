Свято 30 січня: всі прикмети, що заборонено робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 30 січня православні вшановують пам'ять святого Антонія Великого, єгипетського пустельника й інспіратора монашого життя у християнстві, який жив між III та IV століттями.

У народному календарі день отримав назву Антон Перезимник, адже дату вважали переломом зими. На пам'ять про те, що преподобний довгий час боровся зі спокусами та демонами, наші пращури за традицією здійснювали певні обряди-обереги, які вважали надійним способом захиститися від нечистої сили і відвести пристріт.

Церковні перекази свідчать, що Антоній, який народився в багатій благочестивій християнській сім'ї, в 20-річному віці відмовився від спадщини, покинув будинок і усамітнився в пустелі. Багато разів біси спокушали його порушити строгий піст, напалали на преподобного, але молитви та віра завжди допомагали пустельнику взяти верх над ними.

Святий Антоній Великий, якого б'ють демони. Картина пензля Мартіна Шонґауера, 1480 рік (Фото з відкритих джерел)

Святому Антонію приписують такий вислів, який відображає чернечий ідеал: "Я бачив усі пастки, ворогом розставлені на землі, і сказав із зітханням: "Хто зможе їх обійти?" Тоді я почув голос, який сказав: "смиренний"".

Після 305 року преподобний допоміг організувати чернече життя інших християн, які селилися поруч із ним та наслідували Антонію.

Він мав величезний авторитет серед віруючих, і одного разу в Олександрії допоміг припинити суперечку християн із послідовниками аріанського вчення, засудивши останніх в єресі. Люди послухали подвижника і потягнулися до нього, просячи створити чудо та зцілити від хвороб. Старець помер в пустелі у віці 105 років. Він заборонив учням відкривати місце свого поховання із побоювання обожнення.

Втім, майже через 200 років мощі святого Антонія були знайдені. Зараз вони зберігаються в різних храмах і соборах в різних країнах.

Ікона преподобного Антонія Великого. Середина XVI століття (Фото з відкритих джерел)

Народні традиції та повір'я в день Антона Перезимника

На українських землях існувало повір'я, що 30 січня можна залякати нечисту силу та захистити свою оселю від бісів, чаклунів та відьом. Для цього вранці від перехрестя потрібно йти до хати задом наперед, а біля дверей палицею перекреслити сліди.

Після цього слід вимовити такий заговор:

"Згуба, худоба, чужа слєдь,

йди-пропади!

Ані на новце, ані на ранковій зорі,

ані в повсякденний

не заступає нашого здоров'я"

Щоб позбутися від пристріту, брали серп або ніж та проводили ним по землі на дорозі, яка веде до хати.

Господині в цей день готували частування для дітей у вигляді колобків з толокна, пшеничного борошна, масла, солі, яйця і молоко. Такі булочки символізували сонце та "притягували" літо, а також вважалися цілющими і могли, як вірили, захистити від біди та "лихого ока".

Заборонялося в цей день жінкам прясти і в'язати - такі роботи обіцяли хвороби як самим порушницям, так і іншим членам родини.

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