Вихідні та святкові дні у вересні 2020: скільки будемо відпочивати

У вересні 2020 року українці будуть відзначати багато цікавих свят
У вересні 2020 року українці не отримають додаткових вихідних днів. За календарем буде 22 робочих дні та 8 вихідних – суботи та неділі. Коротких робочих днів та офіційних святкових вихідних також не буде.
Вихідними днями у вересні будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 числа. У першому осінньому місяці українці будуть відзначати такі свята:
1 вересня - День знань
2 вересня - День нотаріату
6 вересня - День підприємця
8 вересня - Міжнародний день грамотності
8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - Міжнародний день краси
9 вересня - День тестувальника
9 вересня - День дизайнера-графіка
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
12 вересня - День програміста
12 вересня - День українського кіно
12 вересня - День фізкультури та спорту
13 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
13 вересня - День танкістів
15 вересня - Міжнародний день демократії
16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
16 вересня - День HR-менеджера
17 вересня - День рятівника
19 вересня - День фармацевтичного працівника
19 вересня - День винахідника і раціоналізатора
20 вересня - День рекрутера
20 вересня - День працівника лісу
21 вересня - День миру
21 вересня - Міжнародний день миру
22 вересня - День партизанської слави
27 вересня - День машинобудівника
27 вересня - День туризму
27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників
30 вересня - День усиновлення
30 вересня - Міжнародний день перекладача
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек
Щоб ніщо не псувало настрій у свята і вихідні, потрібно правильно підготуватися до вересня. Зробити це вкрай просто.
З кінця літа вже варто поступово змінювати свій режим сну, адже скорочення світлового дня істотно впливає на відчуття тривалості дня. Лікарі радять лягати спати раніше вже з 1 вересня. Це дозволить збільшити тривалість дня для себе, а також зберегти здоров'я, адже сон з 00:00 до 04:00 - найважливіший. Щоб краще заснути, медики радять відмовитися від гаджетів за 30 хвилин до сну.
Також фахівці не радять складати спортивну форму разом з літнім одягом. Припиняти займатися спортом не рекомендується, навіть якщо наступний купальний сезон неблизько. Лікарі радять для профілактики депресивних настроїв, а також загального здоров'я кожен день приділяти не менше 10 хвилин фізичній активності, такій як гімнастика, ранкова розминка, біг і інші види спортивної діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар святкових і вихідних днів на 2021 рік.