ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Субота 29 серпня 2020 06:45
Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі
Горіховий Спас 2020 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Горіховий Спас 29 серпня завершує низку з трьох серпневих Спасів

Горіховий Спас українці відсвяткують 29 серпня 2020 року. Цей день, який також називають Хлібним, Нерукотворним або Спасом на полотні символізує закінчення збору врожаю.

У храми на Горіховий Спас несли на освячення горіхи, зерно, льон, хліб, полотно. Сьогодні прийнято зібратися за обіднім столом, а закінчити день треба в лазні з вінком з ліщини.

На Горіховий Спас не заведено лінуватися і бурхливо святкувати, але завжди можна поділитися з рідними та близькими красивими листівками та привітаннями з великим святом.

Гарні листівки і вірші з Горіховим (Хлібним) Спасом

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Третій Спас - серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!

Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

З Горіховим Спасом вітати Вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Горішки хай родяться кожного літа,
А лихо й біда Вашу хату мине!

***

Бажаю, щоб був свіжий хліб на столі,
І осінь тепла чекала вас на дворі,
Щоб Господь від бід зберігав,
І спокій на душі дарував!

Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Горіховий Спас - двадцять дев’яте,
горіхи і хліб на столі,
Хай сповняться нині ваші бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!

***

Непомітно прокотилось літо.
І ось настав вже Третій Спас.
Вже на полях дозріло жито
І ми вітаємо всіх вас.

Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Як привітати рідних і коханих картинками і прозою

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих нестиковок та колотнечі, завжди мати захист від негоди і бід, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Хлібний спас - світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситим. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої усмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Хлібний Спас - святе свято для всіх православних. Бажаю, щоб ваші прагнення були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла і спокою. Хочеться побажати, щоб чаша у вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.

Раніше ми писали, що категорично заборонено робити в день Горіхового Спаса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спас
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся