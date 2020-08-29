Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Горіховий Спас 29 серпня завершує низку з трьох серпневих Спасів
Горіховий Спас українці відсвяткують 29 серпня 2020 року. Цей день, який також називають Хлібним, Нерукотворним або Спасом на полотні символізує закінчення збору врожаю.
У храми на Горіховий Спас несли на освячення горіхи, зерно, льон, хліб, полотно. Сьогодні прийнято зібратися за обіднім столом, а закінчити день треба в лазні з вінком з ліщини.
На Горіховий Спас не заведено лінуватися і бурхливо святкувати, але завжди можна поділитися з рідними та близькими красивими листівками та привітаннями з великим святом.
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Третій Спас - серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
З Горіховим Спасом вітати Вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Горішки хай родяться кожного літа,
А лихо й біда Вашу хату мине!
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Бажаю, щоб був свіжий хліб на столі,
І осінь тепла чекала вас на дворі,
Щоб Господь від бід зберігав,
І спокій на душі дарував!
Горіховий Спас - двадцять дев’яте,
горіхи і хліб на столі,
Хай сповняться нині ваші бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
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Непомітно прокотилось літо.
І ось настав вже Третій Спас.
Вже на полях дозріло жито
І ми вітаємо всіх вас.
Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих нестиковок та колотнечі, завжди мати захист від негоди і бід, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.
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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.
Хлібний спас - світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситим. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої усмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.
Хлібний Спас - святе свято для всіх православних. Бажаю, щоб ваші прагнення були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла і спокою. Хочеться побажати, щоб чаша у вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!
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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.
Раніше ми писали, що категорично заборонено робити в день Горіхового Спаса.