Свято 3 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

3 лютого українці шанують Максима Грека, захисника скривджених
Яке сьогодні свято. 3 лютого за православною традицією вшановують пам'ять преподобного Максима Грека. Його вважають захисником принижених, сиріт, вдів і всіх, хто потрапив у біду. Всі традиції, прикмети та заборони цього дня - в матеріалі Styler.
Максимів день в народі також називають Максима-утішителя або Максима-сповідника. Максим народився в родині багатого грецького чиновника наприкінці XIII століття, ставши ченцем, присвятив життя служінню Богові.
Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.
Максим вважається захисником скривджених, тому в цей день заведено робити добрі справи та допомагати тим, хто потрапив у біду. Також 3 лютого потрібно дякувати й молитися за тих, хто був поруч у важку хвилину.
Господині в цей день пекли солоні пироги з начинкою з м'яса, риби, яєць, грибів, якими пригощали своїх рідних і близьких. Частину частування було прийнято роздавати бідним і голодним, щоб у сім'ї був добробут і достаток.
Народні цілителі проводили різні ритуали для лікування і очищення енергетики, особливо якщо дув сильний вітер - він посилював дієвість обряду.
Людина, що народилася у свято преподобного Максима Грека стане гарним господарем. Його каменем-оберегом вважається бірюза.
На Максима-утішителя потрібно було помиритися з тими, з ким ви були у сварці.
Якщо вас турбує якась проблема, треба було сходити до церкви й помолитися про допомогу.
Добре діло, зроблене 3 лютого, повернеться до вас сторицею.
Вважалося, що не можна пришивати ґудзики, оскільки не позбудетеся від старих проблем.
Не можна лаятися і сваритися один з одним.