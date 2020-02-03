Свято 3 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 3 лютого за православною традицією вшановують пам'ять преподобного Максима Грека. Його вважають захисником принижених, сиріт, вдів і всіх, хто потрапив у біду. Всі традиції, прикмети та заборони цього дня - в матеріалі Styler.

Максимів день в народі також називають Максима-утішителя або Максима-сповідника. Максим народився в родині багатого грецького чиновника наприкінці XIII століття, ставши ченцем, присвятив життя служінню Богові.

Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

Головні традиції та ритуали на Максимів день

Максим вважається захисником скривджених, тому в цей день заведено робити добрі справи та допомагати тим, хто потрапив у біду. Також 3 лютого потрібно дякувати й молитися за тих, хто був поруч у важку хвилину.

Господині в цей день пекли солоні пироги з начинкою з м'яса, риби, яєць, грибів, якими пригощали своїх рідних і близьких. Частину частування було прийнято роздавати бідним і голодним, щоб у сім'ї був добробут і достаток.

Народні цілителі проводили різні ритуали для лікування і очищення енергетики, особливо якщо дув сильний вітер - він посилював дієвість обряду.

Людина, що народилася у свято преподобного Максима Грека стане гарним господарем. Його каменем-оберегом вважається бірюза.

Що потрібно зробити 3 лютого

На Максима-утішителя потрібно було помиритися з тими, з ким ви були у сварці.

Якщо вас турбує якась проблема, треба було сходити до церкви й помолитися про допомогу.

Добре діло, зроблене 3 лютого, повернеться до вас сторицею.

Що заборонено робити у Максимів день

Вважалося, що не можна пришивати ґудзики, оскільки не позбудетеся від старих проблем.

Не можна лаятися і сваритися один з одним.

Народні прикмети 3 лютого