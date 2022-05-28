Свято 28 травня: що треба зробити в цей день, а на що - сувора заборона

28 травня 2022 року за православним календарем вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого. В народі свято завжди кликали Пахом Теплий. В цей день дотримувалися певних традицій, заборон і стежили за погодою.
Що можна і не можна робити на Пахома, звички, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
В цей день можна садити огірки (але до обіду), якщо ви цього ще не зробили. В народі вірили, що урожай буде хорошим.
Можна і треба наводити порядки у дворі, тобто на прибудинкових територіях: лагодити, фарбувати, білити і так далі.
Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом. Обов'язково привітайте іменинників зі святом.
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