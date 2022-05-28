Свято 28 травня: що треба зробити в цей день, а на що - сувора заборона

Що треба зробити в цей день, важливі традиції

В цей день можна садити огірки (але до обіду), якщо ви цього ще не зробили. В народі вірили, що урожай буде хорошим.

Можна і треба наводити порядки у дворі, тобто на прибудинкових територіях: лагодити, фарбувати, білити і так далі.

Прикмети на Пахома

Багряний схід сонця означає, що влітку буде спека і мало опадів.

Літає багато павутиння - до спекотного літа.

Почуєте крик ворони - до хорошої звістки, а скрегіт сороки - до грошей.

У небі після дощу видно веселку - негода більше не повернеться.

Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою.

Що не можна робити в цей день

Сваритися, лаятися, бажати будь-кому зла, думати погано про інших людей.

Садити будь-що на городі після обіду, інакше не зійде.

Дівчатам - розповідати про свої плани, бо не збудуться.

Витиратися чужим рушником, щоб не забрати собі проблеми іншої людини.

Залишати брудним посуд.

Дивитися на своє відображення у воді.

Ловити птахів і полювати на них.

День ангела 28 травня відзначають люди з іменами:

Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом. Обов'язково привітайте іменинників зі святом.