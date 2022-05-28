Праздник 28 мая: что нужно сделать в этот день, а на что - строгий запрет

28 мая 2022 года по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе праздник всегда звали Пахом Теплый. В этот день придерживались определенных традиций, запретов и следили за погодой.
Что можно и нельзя делать на Пахома, привычки, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
В этот день можно сажать огурцы (но до обеда), если вы этого еще не сделали. В народе верили, что урожай будет хорошим.
Можно и надо наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и так далее.
Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом. Обязательно поздравьте именинников с праздником.
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