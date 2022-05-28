UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 28 мая: что нужно сделать в этот день, а на что - строгий запрет

Фото: какой праздник 28 мая (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

28 мая 2022 года по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе праздник всегда звали Пахом Теплый. В этот день придерживались определенных традиций, запретов и следили за погодой.

Что можно и нельзя делать на Пахома, привычки, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что надо сделать в этот день, важные традиции

В этот день можно сажать огурцы (но до обеда), если вы этого еще не сделали. В народе верили, что урожай будет хорошим.

Можно и надо наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и так далее.

Приметы на Пахома

  • Багровый восход солнца означает, что летом будет жара и мало осадков.
  • Летает много паутины - к жаркому лету.
  • Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.
  • В небе после дождя видно радугу - непогода больше не вернется.
  • Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться, ругаться, желать кому-то зла, думать плохо о других людях.
  • Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдут.
  • Девушкам рассказывать о своих планах, потому что не сбудутся.
  • Вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе проблемы другого человека.
  • Оставлять грязной посуду.
  • Смотреть на свое отражение в воде.
  • Ловить птиц и охотиться на них.

День ангела 28 мая отмечают люди с именами:

Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом. Обязательно поздравьте именинников с праздником.

Ранее мы писали про календарь праздников на июнь 2022. Будут ли дополнительные выходные, какие важные даты отметим.

Также сообщалось, когда украинцы отпразднуют Троицу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине