Святкові гуляння під час війни: не на часі чи вже можна?
Багато українців відчувають почуття провини у тилу. Психолог розповіла, чи доречні феєрверки та святкування під час війни.
Про це психологиня Ірина Гаман розповіла в програмі "Вечір з Україною" на телеканалі "Індиго TV".
За її словами, феєрверки у країні під час війни не доречні, перш за все, з морального боку.
"Зараз у країні багато мандрівників, ми не знаємо, хто поруч з нами винаймає кімнату, наприклад. Деякі різкі звуки багато хто з українців може болісно сприйняти, це стосується салютів, петард та іншого", - каже психолог.
Також часто деякі українці почуваються себе ніяково, коли спокійно п’ють у тилу каву, в той час, як солдати на фронті ризикують життям щохвилини.
"Коли я відчуваю подібні думки, заходячи до улюбленої кав’ярні, для мене є певний ритуал. Я замовляю каву, і одразу відкриваю додаток у телефоні, і перераховую кошти на підтримку нашим ЗСУ. То розумію, що не просто п’ю каву, а і роблю щось корисне для наших хлопців", - поділилася психологиня.
Психолог Ірина Гаман
Експерт зазначила, що такі донати дають людині відчуття, що вона недаремно п’є ту каву.
Чи можна проводити свята
Також вона додала, що війна - не привід відмовлятися від свят. Важливо робити це з повагою до оточуючих: без занадто гучної музики та міцних алкогольних напоїв.
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