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Святкові гуляння під час війни: не на часі чи вже можна?

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Вівторок 21 червня 2022 15:33
Святкові гуляння під час війни: не на часі чи вже можна? Чи можна планувати весілля під час війни (facebook.com.streetmusicday)
Автор: Тетяна Самарук

Багато українців відчувають почуття провини у тилу. Психолог розповіла, чи доречні феєрверки та святкування під час війни.

Про це психологиня Ірина Гаман розповіла в програмі "Вечір з Україною" на телеканалі "Індиго TV".

За її словами, феєрверки у країні під час війни не доречні, перш за все, з морального боку.

"Зараз у країні багато мандрівників, ми не знаємо, хто поруч з нами винаймає кімнату, наприклад. Деякі різкі звуки багато хто з українців може болісно сприйняти, це стосується салютів, петард та іншого", - каже психолог.

Також часто деякі українці почуваються себе ніяково, коли спокійно п’ють у тилу каву, в той час, як солдати на фронті ризикують життям щохвилини.

"Коли я відчуваю подібні думки, заходячи до улюбленої кав’ярні, для мене є певний ритуал. Я замовляю каву, і одразу відкриваю додаток у телефоні, і перераховую кошти на підтримку нашим ЗСУ. То розумію, що не просто п’ю каву, а і роблю щось корисне для наших хлопців", - поділилася психологиня.

Святкові гуляння під час війни: не на часі чи вже можна?Психолог Ірина Гаман

Експерт зазначила, що такі донати дають людині відчуття, що вона недаремно п’є ту каву.

Чи можна проводити свята

Також вона додала, що війна - не привід відмовлятися від свят. Важливо робити це з повагою до оточуючих: без занадто гучної музики та міцних алкогольних напоїв.

Раніше ми повідомляли, чи можна планувати весілля та відпустки під час війни.

Також ми писали, що на Волині під час війни багатії відгуляли гучне весілля.

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