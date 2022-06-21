Святкові гуляння під час війни: не на часі чи вже можна?

Багато українців відчувають почуття провини у тилу. Психолог розповіла, чи доречні феєрверки та святкування під час війни.

Про це психологиня Ірина Гаман розповіла в програмі "Вечір з Україною" на телеканалі "Індиго TV".

За її словами, феєрверки у країні під час війни не доречні, перш за все, з морального боку.

"Зараз у країні багато мандрівників, ми не знаємо, хто поруч з нами винаймає кімнату, наприклад. Деякі різкі звуки багато хто з українців може болісно сприйняти, це стосується салютів, петард та іншого", - каже психолог.

Також часто деякі українці почуваються себе ніяково, коли спокійно п’ють у тилу каву, в той час, як солдати на фронті ризикують життям щохвилини.

"Коли я відчуваю подібні думки, заходячи до улюбленої кав’ярні, для мене є певний ритуал. Я замовляю каву, і одразу відкриваю додаток у телефоні, і перераховую кошти на підтримку нашим ЗСУ. То розумію, що не просто п’ю каву, а і роблю щось корисне для наших хлопців", - поділилася психологиня.

Психолог Ірина Гаман

Експерт зазначила, що такі донати дають людині відчуття, що вона недаремно п’є ту каву.

Чи можна проводити свята

Також вона додала, що війна - не привід відмовлятися від свят. Важливо робити це з повагою до оточуючих: без занадто гучної музики та міцних алкогольних напоїв.