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Свято 27 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

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27 листопада християни вшановували пам'ять апостола Пилипа

Яке сьогодні свято. 27 листопада наші предки шанували пам'ять святого апостола Пилипа. Він був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Майбутній апостол народився в місті Віфсаїда (зараз територія Ізраїлю), звідки були родом і два інших апостола – Андрій і Петро. Після Вознесіння Господа Пилип проповідував Слово Боже в Галілеї, Греції та деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Наприклад, він воскресив немовля, якого несла на руках безутішна мати. Проповідуючи Христа в Гієраполі Сирійському, апостол зіткнувся з сильним гнівом народу і на вимогу юрби воскресив мертвого, якого несли на носилках.


27 листопада християни вшановували пам'ять апостола Пилипа (фото з відкритих джерел)

На Русі цей день називали "Пилип", "Пилипів день", "Пилипові заговини", "пилипівки". Православні християни 27 листопада починають заговини на Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. Також у цей день закінчували гуляти весілля. У цей день вшановували домовика. Йому виносили закуску, щоб він краще охороняв домашню худобу в зимовий час року.

Прикмети цього дня:

  • Іній на Пилипа – до хорошого врожаю вівса.
  • Дощовий день – у наступному році багато пшениці вродить.
  • Якщо ж погода ясна і сонячна, то наступний рік буде неврожайним.
  • Ворони каркають – до потепління.
  • Хмарна або сніжна погода – до ненастному травня.

Що не можна робити в цей день:

  • Намагайтеся триматися подалі від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було б зустріти вовків. Люди вірили, що саме з Пилиппових днів вони стають злішими і можуть напасти на людину.
  • Намагайтеся в цей день не працювати.

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