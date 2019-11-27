Свято 27 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

27 листопада християни вшановували пам'ять апостола Пилипа
Яке сьогодні свято. 27 листопада наші предки шанували пам'ять святого апостола Пилипа. Він був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Майбутній апостол народився в місті Віфсаїда (зараз територія Ізраїлю), звідки були родом і два інших апостола – Андрій і Петро. Після Вознесіння Господа Пилип проповідував Слово Боже в Галілеї, Греції та деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Наприклад, він воскресив немовля, якого несла на руках безутішна мати. Проповідуючи Христа в Гієраполі Сирійському, апостол зіткнувся з сильним гнівом народу і на вимогу юрби воскресив мертвого, якого несли на носилках.
27 листопада християни вшановували пам'ять апостола Пилипа (фото з відкритих джерел)
На Русі цей день називали "Пилип", "Пилипів день", "Пилипові заговини", "пилипівки". Православні християни 27 листопада починають заговини на Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. Також у цей день закінчували гуляти весілля. У цей день вшановували домовика. Йому виносили закуску, щоб він краще охороняв домашню худобу в зимовий час року.