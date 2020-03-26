Великдень на карантині: кому дозволять прийти в церкву

Карантин в Україні та Великдень (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, а Великдень українці святкуватимуть 12 і 19 квітня

Карантин в Україні через коронавірус стане причиною того, що багато українців не зможуть повноцінно відсвяткувати Великдень. Для вирішення цього питання Володимир Зеленський зустрівся з главами українських церков, після чого на сайті президента з'явився анонс проекту "Великдень вдома". Як в цьому році будемо святкувати Воскресіння Христове і хто зможе відвідати церкву - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, що українці, які сповідують католицизм, відзначать Великдень 12 квітня, а православні - 19 числа.

Зеленський погодив з керівництвом церков, що богослужіння можна буде проводити онлайн, як відеоконференцію. Але якщо якийсь обряд вимагатиме присутності людей, вони зможуть відвідати церкву. При цьому кількість парафіян будуть обмежувати.

Крім того, під час наради розглянули можливість розмістити патрулі біля церков і храмів. Якщо виникнуть ситуації скупчення великої кількості людей у храмів, спецпатрулі повинні будуть проводити з парафіянами бесіди, роз'яснюючи, наскільки небезпечні такі зібрання.

"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами в церквах", - сказав президент.

Нагадаємо, що напередодні у ПЦУ зробили заяву, коли було вирішено про продовження карантину до 24 квітня. У прес-службі православної церкви нагадали, що парафіяни можуть приєднуватися до богослужінь в реальному часі через сучасні засоби комунікації.