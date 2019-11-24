Свято 24 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

Яке сьогодні свято. 24 листопада християни вшановують преподобного Теодора Студита - цей візантійський чернець та аскет жив у VIII-IX століттях і прославився просвітницькою діяльністю та літературними працями, зокрема був автором двох Катехизмів та статутів, що регулювали життя ченців. В народі свято отримало назви Федір Студит, Поминальник та Санниця і було приурочене до зустрічі зими і супроводжувався спеціальними обрядами, мало свої заборони.

Теодор був сином поважного чиновника і родичем святого Романа Сладкопівця, отримав гарну освіту й в 22-річному віці прийняв чернечий постриг. Разом з ним у монастир пішла і його молода дружина Анна.

Отримавши популярність як ігумен-аскет і проповідник, в 798 році Теодор переселився зі своїми учнями в Студійський монастир, який став під його керівництвом світочем тодішнього чернецтва. Церковний діяч брав активну участь у суспільно-політичному житті й виступив проти незаконного з канонічної точки зору розлучення і нового шлюбу імператора Костянтина VI, за що зазнав катувань і був на деякий час вигнаний. Теодор ревно виступав проти іконоборців і знову зазнав репресії, поневірявся та мандрував до своєї смерті в 826 році, прославившись як мученик та чудотворець. Через 2 роки після смерті був канонізований.

Преподобний Теодор Студит (Зображення: Мозаїка XI століття, монастир Неа Моні, Хіос / Фото з відкритих джерел)

Що не можна робити у це свято:

Наші пращури в день Федора Студита вірили, що дата дуже вдала для ворожіння на ім'я суджених. При цьому укладати шлюби або свататися 24 листопада вважалося поганою прикметою - нібито стосунки в сім'ї не будуть міцними і пара незабаром розлучиться.

Ще один звичай щодо сварок у сім'ї пов'язаний із посудом. Так, тарілок і чашок з тріщинами треба було позбавлятися, а якщо розбити посуд в день Студита, то це віщувало серйозної сварки між рідними. Викидати осколки теж заборонялося - слід було перехрестити їх тричі та віднести в дупло старого дерева.

Для зміцнення здоров'я селяни заварювали чай із сушеною малиною, чорницею і суницею. А ще вірили, що речі, які були зв'язані в цей, мали особливими цілющими властивостями і ставали оберегом для того, хто їх носить.

В цей день преподобному молилися при різних недугах, особливо при хворобі шлунка.

У день Федора Студита віруючі молилися при різних недугах і поминали покійних (Фото: pixabay.com)

28 листопада поминали покійних родичів і ставили за ними свічки в церквах. Так, ще одне ім'я у свята - Поминальник - з'явилося від повір'я, що в цей день небіжчики тужать за землею та своїми рідними, а їх стогони доносить морозний вітер, який студить все навколо.

Головні прикмети в день Федора Студита: