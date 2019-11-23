Потепління в Україні: синоптик уточнила прогноз

Погода в Україні в листопаді (Фото: РБК-Україна)

У неділю в Україні очікується мороз до -12 градусів

Погода в Україні в неділю, 24 листопада, очікується холодна, переважно без опадів. Прогнозується сильний вітер у західних, південних та південно-східних регіонах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

У нічний час у середньому по країні температура повітря становитиме від -4 до -12 градусів.

Вдень очікується від -3 до +4 градусів. У західних областях та в Криму буде значно тепліше - стовпчики термометрів покажуть +6... +9 градусів.

Через антициклон в Україні опади малоймовірні.

Погода в Україні в листопаді (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У столиці в неділю буде холодна погода, вітряно та без опадів. Температура повітря у Києві вночі становитиме -4... -7 градусів, вдень очікується близько 0 градусів.

За прогнозом синоптиків, потепління в Україні може прийти вже з четверга - 28 листопада.

Зазначимо, що перед цим в Українському гідрометцентрі розповідали, що температура підніматиметься вже з 25 листопада, а 26 листопада підуть денні морози.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)