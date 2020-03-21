Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли відзначають в Україні і що означає це свято

Благовіщення Пресвятої Богородиці (Фото: freepik)

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з 12 найбільших свят в Україні

Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на Великий піст і належить до числа дванадцяти головних православних свят. Дата Благовіщення не прив'язана до основного церковного календаря і має постійну дату – 7 квітня. У 2020 році Благовіщення припадає на вівторок.

Значення Благовіщення Пресвятої Богородиці

Варто відзначити, що між Різдвом Христовим, яке за старим обрядом святкується 7 січня, до Благовіщення рівно дев'ять місяців. Це велике християнське свято, що символізує добру радісну подію – проголошення непорочної Діви Марії ангелом вісті про зачаття і народження Божественного Немовляти.

Традиції та заборони на Благовіщення

Оскільки це свято випадає щорічно на період Великого посту, то в цей день дозволено ослаблення дієти та дозволяється їжа з олією, риба і келих вина.

У цей день заборонено працювати, а в народі кажуть, що на Благовіщення птиця не в'є гнізда, а дівчата не плетуть коси.

Після Благовіщення починаються весняні польові роботи, через те, що в давнину вважали, що в цей день Бог відкриває землю для сівби та благословляє землю.

В цей день не можна полювати та вбивати тварин, проводити галасливі гуляння і веселитися.

Прикмети на Благовіщення

Яка погода на Благовіщення, така буде погода на Великдень, однак якщо в цей день тепло, то у Великодню неділю можливий холод.

Якщо на Благовіщення сонце сходить на ясному небі, то весна рання. Якщо в полудень – середня, якщо ясно буде тільки ввечері – то пізня.

Якщо в небі не видно жодної ластівки, то весна буде холодна.

Якщо на Благовіщення ясна і хороша погода, то й урожай буде хорошим.

Якщо на Благовіщення йде сніг – рік буде неврожайним.

Якщо на Благовіщення гроза – буде великий урожай горіхів.

Якщо у цей день йде дощ – восени буде багато грибів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не нашкодити організму людини в період суворого посту.