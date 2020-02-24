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Свято 24 лютого: головні табу дня, історія, прикмети

STYLERЖиття    24.02.2020 - 06:56
Свято 24 лютого: головні табу дня, історія, прикмети
24 лютого 2020 - яке сьогодні свято і що не можна робити

24 лютого прийнято дякувати домашніх тварин

Яке сьогодні свято. 24 лютого українцями прийнято відзначати день Власія Севастійського - святого, шанованого у лику священномучеників, єпископа міста Севастія в римській провінції Каппадокії.

Згідно житію, Власій з юності відрізнявся благочестивим життям, був лікарем і на прохання жителів був поставлений єпископом. Під час Великого гоніння при імператорі Діоклетіані Власій втішав християн, відвідував мучеників у темницях.

Житіє оповідає про відвідини ним святого Євстратія Севастійського. Гоніння, які продовжив Ліциній, примусили Власія та інших християн міста сховатися в горах Аргоса, де єпископ підтримував і втішав гнаних.

Переслідування тривали, і одного разу місцевий правитель Агрікола наказав ловчим зібрати якомога більше диких тварин для катування християн. Ловчі помітили дивне скупчення різних звірів біля однієї печери і зайшовши в неї, вони побачили Власія, що здійснював молитви. Тварини чекали, коли святий вийде, щоб благословити і зцілити їх.

За це святого піддали жорстоким тортурам, адже місцевий правитель хотів зламати її віру і повернути в язичництво. Перед стратою святий помолився Богу та попрохав простити свої та людські гріхи, а також про дарування допомоги всім, хто буде поминати Власія.

Після смерті тіло святого поховала благочестива жінка по імені Елісса на місці страти. Біля гробу святого, за переказами, відбувалися зцілення християн.

24 лютого - традиції дня

  • Існує традиція у цей день подавати до столу смажене.
  • 24 лютого в церкві зазвичай освячують коровай житнього хліба і потім згодовують по шматочку всім домашнім тваринам.
  • У це свято здійснюють обряди і читають замовляння від нечистої сили, псування і пристріту.

24 лютого - що заборонено робити

  • Працювати в цей день вважається поганою прикметою.
  • Не можна ображати тварин, а також варто подякувати своїх домашніх вихованців.
  • В цей день не варто відмовляти в допомозі.
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