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Праздник 24 февраля: главные табу дня, история, приметы

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 06:56
Праздник 24 февраля: главные табу дня, история, приметы
24 февраля 2020 - какой сегодня праздник и что нельзя делать

24 февраля принято благодарить своих домашних животных

Какой сегодня праздник. 24 февраля украинцами принято отмечать день Власия Севастийского - святого, почитаемого в лике священномучеников, епископ города Севастия в римской провинции Каппадокия.

Согласно житию и акафисту, Власий с юности отличался благочестивой жизнью, был врачом и по просьбе жителей был поставлен епископом. Во время Великого гонения при императоре Диоклетиане Власий утешал христиан, посещал мучеников в темницах.

Житие повествует о посещении им святого Евстратия Севастийского. Гонения, которые продолжил Лициний, принудили Власия и других христиан города укрыться в горах Аргоса, где епископ поддерживал и утешал гонимых.

Преследования продолжались, и однажды местный правитель Агрикола приказал ловчим собрать как можно больше диких животных для истязания христиан. Ловчие заметили странное скопление разных зверей около одной пещеры и зайдя в неё, они увидели Власия, совершавшего молитвы. Животные ждали, когда святой по обыкновению выйдет, чтобы благословить и исцелить их.

За это святого подвергли жесточайшим пыткам, ведь местный правитель хотел сломать его веру и обратить в язычество. Перед казнью святой помолился Богу о прощении своих и людских грехов, а также о даровании помощи всем, кто будет поминать Власия.

После смерти тело святого погребла благочестивая женщина по имени Елисса на месте казни. У гроба святого, по преданию, происходили исцеления христиан.

24 февраля - традиции дня

  • Существует традиция в этот день подавать к столу жаркое.
  • 24 февраля в церкви обычно освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным.
  • В этот праздник совершают обряды и читают заговоры от нечистой силы, порчи и сглаза.

24 февраля - что запрещено делать

  • Работать в этот день считается плохой приметой.
  • Нельзя обижать животных, а также стоит поблагодарить своих домашних питомцев.
  • В этот день не стоит отказывать в помощи.
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