Свято 22 січня: що категорично не можна робити, головні прикмети

Яке свято 22 січня 2020 (колаж: РБК-Україна)

22 січня 2020 року у православних українців існує багато давніх традицій

22 січня 2020 року православні українці вшановують пам'ять Євстратія Філіпа. Крім того, цей день має важливе історичне значення для нашої країни - ми святкуємо День Соборності - возз'єднання Західної і Східної України в 1919 році. Головні прикмети, традиції і заборони сьогоднішнього дня - в матеріалі Styler.

Відзначимо, що крім Філіпа (Пилипа) іменинниками 22 січня є також Євстрат, Полієвкт, а також Петро.

Народні традиції 22 січня

У давнину люди вважали, що яка погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.

22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.

Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі приводили в порядок. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети на Пилипа

Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.

Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.

Що не можна робити 22 січня

Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби.

Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.

Цікавим забобоном цього дня є заборона на пришивання ґудзик. Переказ говорить, що людина, яка пришила ґудзик на Пилипа, не зможе позбутися від старих проблем.

День Соборності України

Це державне свято сягає корінням у 1919 рік, тоді на Софійській площі в Києві відбулося урочисте віче, на якому і був проголошений "Акт Злуки - возз'єднання Української народної республіки і Західно-Української народної республіки.

За традицією в цей день проводяться святкові заходи, вшанування активістів, учасників Революції Гідності, воїнів АТО і ООС, які віддали життя за те, щоб Україна була єдиною.