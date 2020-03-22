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Свято 22 березня: що суворо заборонено робити в цей день, прикмети

STYLERЖиття    22.03.2020 - 06:32
Свято 22 березня: що суворо заборонено робити в цей день, прикмети
22 березня 2020 - яке сьогодні свято і що не можна робити (Колаж РБК-Україна)

Свято 22 березня має свої історію, прикмети, традиції та табу

Яке сьогодні свято. 22 березня 2020 року українці за православною традицією вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників - воїнів-християн, які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа в Севастії.

Воїни родом з Каппадокії були у складі римського XII Блискавичного легіону. Воєначальник Агрікола зажадав від них принесення жертви язичницьким богам, однак вони відмовилися.

Після відмови римські воїни роздягли їх та поставили на вкрите кригою озеро. Поруч поставили теплу лазню, щоб бажаючі відректися від Христа могли в ній зігрітися. До ранку один з воїнів побіг до лазні, однак, забігши туди, одразу помер. Звали цього воїна Мелетій.

Один з римлян, Аглаій, бачачи стійкість духу християн, сам роздягнувся і приєднався до тих, що стояли в озері. За переказами, римські воїни помітили, що мученики не замерзають, перебили їм гомілки та спалили. Обвуглені кістки мучеників були кинуті у воду, щоб християни не зібрали їх.

Згідно житію, через три дні мученики з'явилися уві сні єпископу Севастийському Петру, і повеліли йому знайти та поховати їх останки. Єпископ з кількома кліриками вночі зібрав їх останки, які світилися в воді яскравим світлом, і з честю поховав.

22 березня - головні прикмети цього дня

  • Якщо на Сорок святих опади і мало сонця - не буде весняного водопілля;
  • Якщо в цей день тепло, то 40 днів буде триматися сонячна погода;
  • Тане сніг - до активної повені й зростанню буйних трав;
  • Якщо сороки прилетіли і галки - чекайте тепла.

22 березня - головні заборони цього дня

  • Працювати і прибирати в хаті не рекомендується;
  • Заборонено їсти м'ясо і жирну їжу;
  • Не можна сваритися, всі проблеми повинні вирішуватися мирним шляхом;
  • Не рекомендується також давати гроші в борг.

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