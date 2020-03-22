ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 22 марта: что строго запрещено делать в этот день, приметы

STYLERЖизнь    22.03.2020 - 06:32
Праздник 22 марта: что строго запрещено делать в этот день, приметы
22 марта 2020 - какой сегодня праздник и что нельзя делать (Коллаж РБК-Украина)

Праздник 22 марта имеет свои историю, приметы, традиции и строгие табу

Какой сегодня праздник. 22 марта 2020 года украинцы по православной традиции почитают память сорока Севастийских мучеников - воинов-христиан, которые приняли мученическую смерть за веру во Христа в Севастии.

Воины родом из Каппадокии были в составе римского XII Молниеносного легиона. Военачальник Агрикола потребовал от них принесения жертвы языческим богам, однако те отказались.

После отказа римские воины раздели их и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом поставили теплую баню, чтобы желающие отречься от Христа могли в ней согреться. К утру один из воинов побежал в баню, однако, забежав туда, сразу умер. Звали этого воина Мелетий.

Один из римлян, Аглаий, видя стойкость духа христиан, сам разделся и присоединился к стоявшим в озере. По преданию, римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им голени и сожгли. Обугленные кости мучеников бросили в воду, чтобы не было возможности их потом собрать.

Согласно житию, спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастийскому Петру, и повелели предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал их останки, которые светились в воде ярким светом, и с честью похоронил.

22 марта - главные приметы этого дня

  • Если на Сорок святых осадки и мало солнца - не будет весеннего половодья;
  • Если в этот день тепло, то 40 дней будет держаться солнечная погода;
  • Тает снег - к активному наводнению и росту буйных трав;
  • Если прилетели сороки и галки - ждите тепла.

22 марта - главные запреты этого дня

  • Работать и убирать в доме не рекомендуется;
  • Запрещено есть мясо и жирную пищу;
  • Нельзя ссориться, все проблемы должны решаться мирным путем;
  • Не рекомендуется также давать деньги в долг.

Мы писали, когда праздновать Пасху 2020 и сколько будут отдыхать украинцы.

Этот ритуал в день весеннего равноденствия исполнит любое желание Пасха 2020: когда праздновать и сколько будут отдыхать украинцы
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь