Великдень 2020: коли святкувати і скільки відпочиватимуть українці

Великдень в Україні (фото: РБК-Україна)

Великдень не має фіксованої дати і велике християнське свято в календарях постійно зміщується

Великдень в Україні у 2020 році відзначається православними традиційно в неділю після першого повного місяця, яке відбудеться після дня весняного раводенствия. Дата змінюється щороку, і кожного разу її вираховують за допомогою таблиці Олександрійської пасхалії. В цьому році важливе і велике християнське свято припадає на 19 квітня.

Перед Великоднем віруючі дотримуються Великого посту, який розпочався відразу після Масниці 2 березня і триває завжди 48 днів (6 тижнів) - до суботи, 18 квітня.

В ніч проти неділі, 19-го, у всіх церквах і храмах України священнослужителі почнуть святкове богослужіння, приурочене чуду воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, який віддав своє життя для спокутування гріхів людства.

Як свідчать біблійні писання, саме в цей день Спаситель воскрес після страти. У ніч проти неділі жінки виявили, що тіло Христа зникло з гробниці. До них з'явився янгол і приніс звістку про те, що Ісус воскрес із мертвих і спокутував гріхи всього людства перед Господом.

Пасха є найдавнішим християнським святом, головним у богослужебному році. У католицькому віросповіданні має статус торжества. До речі, Старозавітна Пасха - Песах (звідси і походить назва свята) відзначається на честь виходу ізраїльського народу з єгипетського рабства, як перехід від рабства до свободи.

На території України святкувати Великдень, як Воскресіння Ісуса Христа, почали ще наприкінці 1 тисячоліття, з введенням християнства. Свято збігалося в часі з рівноденням і стосувався відродження життя і надій. Згодом християнське свято повністю замінило давні місцеві звичаї та адаптувало язичницькі обряди й атрибутику.

Зазначимо, що в Україні Великдень святкується на державному рівні, що знаходить відображення в календарі. Оскільки свято припадає на неділю, то згідно ст. 67 КЗпП України, наступний будній день стає вихідним - в цьому році це буде понеділок, 20 квітня.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 12 березня вводять карантин через поширення коронавіруса в світі. Обмежувальні заходи триватимуть по 3 квітня. У Києві прийняли рішення припинити проведення масових богослужінь у церквах до кінця березня.