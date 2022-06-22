Свято 22 червня: чому цей день особливий, і що категорично не можна робити

22 червня 2022 року вшановується за церковним календарем пам'ять Святителя Кирила. В народі свято називається - Кирило Сонцеворот, Кирилів день. Також цей день особливий пам'ятною датою - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
Що можна і не можна робити сьогодні, обряди, прикмети, іменинники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Раніше в народі казали, що на Кирила починалася літня спека. Адже з цього часу встановлювалася стабільно тепла погода.
Існувала прикмета, згідно з якою саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому в цей день проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.
Наші пращури вірили, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мають загальнозміцнюючу для організму дію. З неї готували, чаї, настоянки і навіть мазі.
Аби привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.
22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.
Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
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