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Свято 22 червня: чому цей день особливий, і що категорично не можна робити

Фото: яке свято 22 червня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

22 червня 2022 року вшановується за церковним календарем пам'ять Святителя Кирила. В народі свято називається - Кирило Сонцеворот, Кирилів день. Також цей день особливий пам'ятною датою - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Що можна і не можна робити сьогодні, обряди, прикмети, іменинники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що треба зробити на Кирила, традиції

Раніше в народі казали, що на Кирила починалася літня спека. Адже з цього часу встановлювалася стабільно тепла погода.

Існувала прикмета, згідно з якою саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому в цей день проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.

Наші пращури вірили, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мають загальнозміцнюючу для організму дію. З неї готували, чаї, настоянки і навіть мазі.

Аби привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.

22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.

Що не можна робити

  • Лихословити, бажати зла, погано думати про когось, сваритися, особливо з рідними.
  • Тяжко працювати фізично.
  • Вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.
  • Працювати з рослинами. Всілякі посадки й пересадки в цей день несприятливі.
  • Дитині не можна показувати її відображення в дзеркалі.

Народні прикмети на 22 червня

  • Якщо весь день буде йти дощ - буде багато грибів.
  • Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
  • Туман вранці стелиться по воді - до сонячної погоди.
  • День спекотний - такою погода буде довго.
  • Зранку йде дощ - до поганого врожаю.
  • Ворони часто кричать - до дощу.
  • Ластівки низько літають - до дощової погоди.

Іменини 22 червня відзначають:

Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

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