Єврейський Новий рік 2020: коли починається і як святкувати Рош га-Шан

Єврейський Новий рік 2020 (фото: freepik)

Єврейський Новий рік Рош га-Шан є часом переосмислення і молитов

Рош га-Шан, який називають також Єврейським Новим роком, настане 19 вересня і відзначатиметься два дні поспіль. Період іменується "йом-ха-аріхта" ("один довгий день"). Велике свято не заведено відзначати з шумом, феєрверками або алкоголем. Це час роздумів, переосмислень і покаяння. А Рош га-Шан - перекладається, як "голова року".

З чим пов'язаний цей празник, як його правильно відзначити, що можна і не можна робити 19 і 20 вересня - читайте в матеріалі Styler.

Чому Новий рік святкують восени і з чим він пов'язаний

Рош га-Шан припадає на початок місяця тишрей - сьомий місяць єврейського календаря. Євреї вважають, що Бог створив світ саме в сьомий місяць, саме тому з нього і ведеться літочислення.

А першим місяцем року вважається весняний місяць авів, його також називають нісан. Випадає він на березень-квітень.

Свято пов'язане зі створенням перших людей, куштуванням забороненого плоду, закінченням Всесвітнього потопу, чудесним порятунком Ісаака під час жертвопринесення і іншими важливими подіями біблійної історії.

Головним завданням людини в ці два дні є пригадати, що сталося за минулий рік, які помилки і недобрі вчинки ви зробили і щиро у всьому покаятися. Адже свято пов'язане не тільки зі створенням світу, але і з днем суду - в цей час Бог судить світ.

Зі свята починаються 10 днів молитов і каяття, які називають також "Дні трепету". А кульмінацією цих днів є ще одне свято - Йом-Кіпур - день примирення.

Віруючі вважають, що в цей період Бог сидить на престолі справедливого і суворого судді і уважно оцінює вчинки всіх людей. Але потім він "пересідає" на престол милосердя і дає людям можливість виправитися.

В цей час перед Богом - три книги. У першій - праведники, у другій - грішники, до третьої - ті, чиї злі і добрі вчинки зрівнюють чаші ваг, тобто - більшість людей. Саме у них є шанс виправити свою долю щирим покаянням.

Традиції та звичаї Рош га-Шана

Напередодні першого дня свята Рош га-Шан і в ніч другого дня запалюють святкові свічки. Робить це, як правило, жінка - господиня дому - вона запалює свічки за всіх членів сім'ї. Але якщо жінка не може запалити свічки, за неї це робить чоловік або хтось інший. Прийнято запалювати як мінімум дві свічки, іноді додають по одній свічці на кожного зі своїх дітей.

Яскравою подією свята є сурмління в спеціальний баранячий ріг - шофар. За традицією шофар повинен видавати три різних звуки: довгий, такий, що поступово знижується, короткий, жалібний і уривчастий, різкий. "Трубний глас" слухають стоячи.

Звук шофара закликає віруючих на Божий суд. А ріг є символом готовності до самопожертви, адже нагадує про агнця, що Авраам приніс в жертву замість свого сина Ісака.

Крім того, звуки шофара, згідно з віруванням, сягають небес, збиваючи з пантелику сатану гучними звуками. Останній тим часом доповідає Богу про всі гріхи.

Євреї протягом цих днів ходять в синагогу, де моляться і слухають звуки шофара. В ці дні вирішується, яким буде наступний рік для кожної людини - чи це будуть удача й шана або горе і хвороби.

Ще одним важливим обрядом є ташліх. Віруючі збираються на березі водойми, читають молитви і витрушують у воду крихти з кишень, як би згодовуючи свої гріхи рибам. Цей обряд означає позбавлення від гріхів року, який закінчився.

Що подати на стіл в Новий рік

За традицією головним фруктом є гранат, але якщо він не росте в регіоні, то його замінюють яблуком. Частиною трапези обов'язково буде мед. Це потрібно, щоб рік був солодким.

На стіл часто подають рибу (обов'язково з головою) щоб "бути в голові, а не в хвості". Тим більше і сама назва свята Рош га-Шан буквально означає "голова року".

Також на стіл подають нарізану кружальцями моркву, що нагадує золоті монети. Адже в ці дні визначається і матеріальний добробут людини на наступний рік.

Обов'язковим святковим частуванням є круглий, у формі вінка, хліб хала.

Після благословення на хліб, його вмочують у мед. Коли більша частина шматка хліба з'їдена, беруть шматок яблука і теж вмочують його в мед. Перед тим як з'їсти цей шматок яблука, слід сказати благословення. А після того вимовляють: "Нехай буде Твоїм бажанням, Всевишній, щоб новий рік був для нас добрим і солодким".

Що не можна робити на Рош га-Шан

Забороняється вживати гірку та кислу їжу, щоб наступний рік не приніс біди.

Не прийнято їсти також є горіхи, тому що числове значення слова "горіх" на івриті дорівнює числовому значенню слова "гріх".

Заборонена будь-яка робота, окрім готування їжі.

Раніше ми писали, коли настане день осіннього рівнодення, що можна і що не можна робити в цей день.