Свято 17 листопада: що не можна сьогодні робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 17 листопада у православній церкві вшановується пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Крім того, в народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок.

Християни 17 листопада вшановують пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученика, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, у свою чергу, був учнем апостола Павла. Никандр і Ермей прославилися тим, що активно займалися проповідуванням і поширенням християнського вчення, багатьох язичників їм вдалося звернути в свою віру. Проте правителі дізналися про діяльність Ермея і Нікандра, після чого заарештували їх і вимагали зректися своєї віри на користь язичництва. На це проповідники відповіли відмовою, за що були піддані численних мук.

Єпископ Никандр (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня

Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.

У молодий місяць сніг випав – скоро він розтане.

Якщо в новий місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця.

Білі круги навколо сонця – за прикметами, чекай сніжну бурю.

Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами з допомогою крейди – так нечиста сила в будинок не проникне.

Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини.

Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний виповзок (шкірку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову.

Що не можна робити в цей день

1. Постарайтеся цей день провести вдома, не виходьте на вулицю без причини.

2. Не займайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

3. Не починайте ніяких нових справ.

4. Не залишайте відчиненими вікна, кватирки і двері.

5. Не запрошуйте в гості в цей день навіть найближчих родичів.

6. Нікому не займайте у цей день гроші.

7. В цей день не укладайте угоди і не знайомтеся з новими людьми – справи не будуть успішними і не принесуть користі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки українці будуть відпочивати на новорічні свята.