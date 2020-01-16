Свято 16 січня: всі прикмети, що заборонено робити сьогодні

Гордєєв день 16 січня (колаж РБК-Україна)

16 січня віруючі вшановують святого мученика Гордія та пророка Малахію

Яке сьогодні свято. 16 січня християни шанують пам'ять старозавітного пророка Малахії, який близько 400 року до н.е. пророкував про Хрестителя та Предтечу Івана. Крім того, в цей день віруючі вшановують мученика Гордія Каппадокійського, який жив наприкінці III - початку IV століть і постраждав під час правління Лікінія.

В народі свято отримало назву Гордєєв день, Гордій або Малахій, і мало ряд суворих заборон. Також вважалося, що в цю дату на худобу могла напасти і вбити нечиста сила, тому селяни проводили особливі обряди для захисту від бісів та відьом, які могли через тварин сильно напакостить і людям.

Як свідчать церковні легенди, малий біблійний пророк Малахія був взірцем чистоти життя, душевної доброти та був ревним поборником віри. За це єврейський народ дав йому ім'я Малахія - Янгол Господній, вісник Божий. Пророк викривав людей за відсутність старанності жертв, а священиків - за ухилення від віри та різні пороки.

У християнській Біблії Книга пророка Малахії є останньою в Старому Завіті.

16 січня християни вшановують пророка Малахію (Ікона, Фото з відкритих джерел)

Мученик Гордій жив на території сучасної Туреччини. Він народився у християнській родині в місті Кесарія Каппадокійська. Юнак обрав кар'єру військового і завдяки хоробрості та відвазі незабаром став центуріоном в римській армії. Коли почалися гоніння на християн, Гордій залишив службу, відмовився від багатства та пішов у пустелю, присвятивши себе Богові. Близько 320 року він відкрито виступив перед префектом міста на захист християн, за що був схоплений і після страшних тортур страчений - мученику в цирку відсікли голову.

За старовинними народними повір'ями, у Гордєєв день 16 січня голодні відьми і нечисть, які блукають світом, могли напасти в селах на корів та задоїти їх до смерті. Щоб захистити хліва від зла, люди годували худобу особливою вівсяною кашею на молоці, а над воротами прив'язували сальну свічку - оберіг. Деякі навіть зверталися до інших представників потойбічної сили - до домовиків - за допомогою, також залишали їм шматок пирога з молоком і просили доглянути за худобою.

Важливою забороною на Гордія були хвастощі. Ані жінкам, ані чоловікам не можна було вихваляти своїх дітей, здоров'я, досягнення, достаток - казали, що за таке хвастощі Господь міг забрати предмет гордості.

Вважалося, що в цей день можна вилікуватися від різних хвороб і відвести пристріт, для цього потрібно молитися пророку Малахії, якого вважали надійним захисником від нечистої сили і здатного виганяти з людей бісів.

Господині 16 січня готували страви з сиру - вірили, що такі страви-обереги зміцнювали здоров'я взимку і закликали до хати удачу.

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