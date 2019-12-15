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Свято 15 грудня: історія, прикмети і заборони дня

STYLERЖиття    15.12.2019 - 07:04
Свято 15 грудня: історія, прикмети і заборони дня
15 грудня - яке сьогодні свято

У цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей

15 грудня відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12 малих пророків. Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.

Зазначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто і оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророку Даниїлу, кинутому в рів з левами.

Через роки Авакум повернувся в рідні краї, де помер всього за два роки до повернення євреїв з полону.

Свято 15 грудня: історія, прикмети і заборони дня

15 грудня - яке сьогодні свято (фото з відкритих джерел)

Традицією 15 грудня

Згідно з народним звичаєм, у цей день прийнято молитися про вигнання з дому всякої нечисті, і дарування міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на вечорниці. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощі. Він присвячується шиттю, рукоділлю та в'язанню.

У цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.

Прикмети

  • Якщо у цей день випаде багато снігу, то буде хороший урожай трави, передвіщає відмінний сінокіс.
  • Якщо на Авакума погана погода - вона протримається до кінця січня.
  • Якщо, незважаючи на холод, заспіває півень – чекай відлиги.
  • Якщо домашня птиця ляскає крилами і поводиться галасливо – скоро почнеться завірюха.
  • Якщо кішка весь час спить – будуть морози.
  • Якщо мороз на склі малює химерні візерунки – весна обрадує раннім теплом.
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