Свято 15 грудня: історія, прикмети і заборони дня

15 грудня - яке сьогодні свято

У цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей

15 грудня відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12 малих пророків. Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.

Зазначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто і оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророку Даниїлу, кинутому в рів з левами.

Через роки Авакум повернувся в рідні краї, де помер всього за два роки до повернення євреїв з полону.

15 грудня - яке сьогодні свято (фото з відкритих джерел)

Традицією 15 грудня

Згідно з народним звичаєм, у цей день прийнято молитися про вигнання з дому всякої нечисті, і дарування міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на вечорниці. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощі. Він присвячується шиттю, рукоділлю та в'язанню.

У цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.

Прикмети