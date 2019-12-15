Праздник 15 декабря: история, приметы и запреты дня

15 декабря - какой сегодня праздник

В этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей

15 декабря отмечается день святого пророка Аввакума, который считается восьмым из 12-и малых пророков. Святой жил в VII веке и еще тогда предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалима и полное разрушение еврейского золотого чудо-храма.

Отмечается, что до начала осады Иерусалима пророк покинул город и поселился в Аравии, где стал помогать местным жнецам. Однажды Аввакум принес еду пророку Даниилу, брошенному в ров со львами.

Спустя годы Аввакум возвратился в родные края, где умер всего за два года до возвращения евреев из плена.

15 декабря - какой сегодня праздник (фото из открытых источников)

Традиции 15 декабря

Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна. Женщины делают домашнюю работу, а молодые девицы собираются на посиделки. Единственное отличие от других будней - в этот день не проходят веселья. Он посвящается шитью, рукоделию и вязанию.

Также в этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей.

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