ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 15 декабря: история, приметы и запреты дня

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 07:04
Праздник 15 декабря: история, приметы и запреты дня
15 декабря - какой сегодня праздник

В этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей

15 декабря отмечается день святого пророка Аввакума, который считается восьмым из 12-и малых пророков. Святой жил в VII веке и еще тогда предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалима и полное разрушение еврейского золотого чудо-храма.

Отмечается, что до начала осады Иерусалима пророк покинул город и поселился в Аравии, где стал помогать местным жнецам. Однажды Аввакум принес еду пророку Даниилу, брошенному в ров со львами.

Спустя годы Аввакум возвратился в родные края, где умер всего за два года до возвращения евреев из плена.

Праздник 15 декабря: история, приметы и запреты дня

15 декабря - какой сегодня праздник (фото из открытых источников)

Традиции 15 декабря

Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна. Женщины делают домашнюю работу, а молодые девицы собираются на посиделки. Единственное отличие от других будней - в этот день не проходят веселья. Он посвящается шитью, рукоделию и вязанию.

Также в этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей.

Приметы

  • Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай травы, предвещающий отличный сенокос.
  • Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.
  • Если, несмотря на холод, запоет петух – жди оттепели.
  • Если домашняя птица хлопает крыльями и ведет себя шумно – скоро начнется метель.
  • Если кошка все время спит – быть морозам.
  • Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.
Затяжные выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать на праздники День Андрея Первозванного: все приметы, что нельзя делать в большой праздник
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь