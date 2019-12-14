ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 14 грудня: всі прикмети і суворі табу цього дня

STYLERЖиття    14.12.2019 - 06:48
Свято 14 грудня: всі прикмети і суворі табу цього дня
Свято 14 грудня (колаж: РБК-Україна)

14 грудня у православній традиції вшановують пророка Наума

Яке сьогодні свято. 14 грудня віддають данину пам'яті Святому пророку Науму, який написав одну з книг Старого завіту. Його відносять до одного з 12-ти малих пророків. Наум народився в VII столітті до Різдва Христового у Галілеї і помер на 45-му році життя, проживши праведне життя.

У Старозавітній книзі пророка Наума міститься передбачення загибелі міста Ніневії (Ассирія) за беззаконня, а також руйнування Ізраїльського царства.

За народним повір'ям, Наум є покровителем знань, розуму і доброчесності. Здавна вірили, що навчання в цей день буде даватися легко і стане в нагоді в подальшому житті.

Іменини в цей день святкують Антон, Дмитро, Порфирій і Наум.

Народні прикмети 14 грудня

  • Вітер з півночі - чекайте скоро сильних морозів.
  • Зірки переливаються в небі - буде хуртовина.
  • А тепла погода у цей день віщує теплу зиму.
  • Сон у ніч з 13 на 14 грудня може бути віщим - його потрібно запам'ятати, а краще записати в деталях.
  • Якщо вночі занявчала кішка - до добра і гармонії в домі.

Новий рік 2020: у Києві ввели сувору заборону на період свят

Що рекомендується робити у День пророка Наума

  • Батькам потрібно помолитися, щоб дитина добре вчився.
  • Поради, які ви отримаєте 14 грудня, можуть стати в нагоді в майбутньому. До них варто прислухатися.

Категоричні заборони 14 грудня

  • Якщо ви подаєте милостиню нужденному, йому не можна дивитися в очі.
  • В цей день краще не виходити з дому в темний час доби.
Пишаємося українським військом: волонтери у День ЗСУ показали потужне відео Православний календар на грудень 2019: головні свята в Україні
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся