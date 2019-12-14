Праздник 14 декабря: все приметы и строгие табу этого дня

Праздник 14 декабря (коллаж: РБК-Украина)

14 декабря в православной традиции почитают пророка Наума

Какой сегодня праздник. 14 декабря отдают дань памяти Святому пророку Науму, написавшему одну из книг Ветхого завета. Его относят к одному из 12-ти малых пророков. Наум родился в VII веке до Рождества Христова в Галилее и умер на 45-м году жизни, прожив праведную жизнь.

В Ветхозаветной книге пророка Наума содержится предсказание гибели города Ниневии (Ассирия) за беззакония, а также разрушение Израильского царства.

По народному поверью, Наум является покровителем знаний, разума и добродетели. Издавна верили, что обучение в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.

Именины в этот день празднуют Антон, Дмитрий, Порфирий и Наум.

Народные приметы 14 декабря

Ветер с севера - ждите скоро сильные морозы.

Звезды переливаются в небе - будет метель.

А теплая погода в этот день предвещает теплую зиму.

Сон в ночь с 13 на 14 декабря может быть вещим - его нужно запомнить, а лучше записать в деталях.

Если ночью замяукала кошка - к добру и гармонии дома.

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Что рекомендуется делать в День пророка Наума

Родителям нужно помолится, чтобы ребенок хорошо учился.

Советы, которые вы получите 14 декабря, могут пригодится в будущем. К ним стоит прислушаться.

Категорические запреты 14 декабря