Свято 13 червня: головні традиції, що категорично заборонено робити

Яке сьогодні свято. 13 червня 2020 в церкві вшановувалась пам'ять святого Єрма (Єремєєв) одного з сімдесяти апостолів. В народі також в цей день називають днем Веремія Розпрягальника. В цей день святий мученик Веремій, за віру Христову після мук був обезголовлений. Як у православ'ї, так і в народі існують свої традиції, заборони та найбільш підходящі справи на цей день. Докладніше читайте нижче.

Ерм (Ерма) Далматський жив у I ст. і був серед 70-ти найближчих послідовників Ісуса, які були покликані проповідувати. Він успішно виконував свою місію в Далмації (територія на Балканському півострові), звертаючи в християнство язичників. За своє подвижництво і перенесені страждання був нагороджений даром пророцтва і зцілення.

Спочатку Ермія намагалися залучити до ідолопоклонства, обіцяли блага і багатства. Не домігшись свого, місцевий правитель наказав його жорстоко катувати. Всі нелюдські муки Ермій стійко витримав, завдяки молитвам до Господа. Бачачи, що страждалець після всіх катувань залишається живим, розлючений правитель особисто відрізав йому голову. Християнам вдалося забрати тіло мученика і таємно його поховати.

Народні прикмети на 13 червня

Вважалося, що цього дня закінчується сезон сівби в полях, а тому пора розпрягати коней і давати їм відпочинок. У зв'язку з цим з'явилися прикмети:

Ніч тепла - чекай доброго врожаю овочів;

Вранці 13 червня туман - це до грибного літа;

Зозуля голосно кує - ознака того, що незабаром буде гарна погода;

До того моменту, як зозуля 13 червня почне кувати, необхідно все насіння висіяти, інакше буде неврожай;

13 червня йде дощ - значить, урожай, згідно з прикметами, буде небагатим;

Павуки почали 13 червня плести павутину - чекай доброї погоди та потепління;

Вважається, що в цей день цвіте малина.

Що можна робити в цей день

13 червня було заведено займатися повсякденними справами або просто відпочивати. Господині на городі висаджували бобові культури. Чоловіки обприскували від шкідників плодові дерева. Люди приділяли час дому, сім'ї, влаштовували посиденьки в колі друзів чи рідних. Дівчата готували придане на весілля.

На Русі цього дня коней балували ласощами, які додавали в їжу, або просто годували їх з руки. Коней купали, водили без вуздечки, давали їм відпочити.

Що категорично заборонено робити 13 червня

За повір'ям, якщо на Веремія запрягти коня, то він захворіє і незабаром впаде, тому в цей день селяни навіть при гострій потребі намагалися ходити пішки або відкладали справи на завтра.

В цей день не можна сваритися з сусідами та близькими, адже якщо підняти сварку, то весь місяць сваритися.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які заборони та головні традиції Зміїного свята.