Праздник 13 июня: главные традиции, что категорически запрещено делать

Какой сегодня праздник. 13 июня 2020 в церкви почиталась память святого Ерма (Еремея) одного из семидесяти апостолов. В народе также в этот день называют днем Еремея Распрягальника. В этот день святой мученик Еремей, за веру Христову после мучений был обезглавлен. Как в православии, так и в народе существуют свои традиции, запреты и наиболее подходящие дела на этот день. Подробнее читайте ниже.

Ерм (Ерма) Далматский жил в I в. и был в числе 70-ти ближайших последователей Иисуса, которые были призваны проповедовать. Он успешно выполнял свою миссию в Далмации (территория на Балканском полуострове), обращая в христианство язычников. За свое подвижничество и перенесенные страдания был награжден даром пророчества и исцеления.

Сначала Ермия старались привлечь к идолопоклонству, обещали блага и богатства. Не добившись своего, местный правитель приказал его жестоко пытать. Все нечеловеческие муки Ермий стойко выдержал, благодаря молитвам Господу. Видя, что страдалец после всех истязаний остается живым, разъяренный правитель самолично отрезал ему голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно его предать земле.

Народные приметы на 13 июня

Считалось, что к этому дню заканчивается сезон сева в полях, а потому пора распрягать лошадей и давать им отдых. В связи с этим появились приметы:

Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей;

Утром 13 июня туман стоит - это к грибному лету;

Кукушка громко кукует - признак того, что вскоре установится хорошая погода;

До того момента, как кукушка 13 июня начнет куковать, необходимо все семена высеять, иначе будет неурожай;

Дождь идет 13 июня - значит, урожай, согласно приметам, будет небогатым;

Пауки начали 13 июня плести паутину - жди хорошей погоды и потепления;

Считается, что в этот день зацветает малина.

Что можно делать в этот день

13 июня было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры. Мужчины опрыскивали от вредителей плодовые деревья. Люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных. Девушки готовили приданое на свадьбу.

На Руси в этот день коней баловали вкусностями, которые добавляли в еду, или просто кормили их с руки. Коней купали, водили без уздечки, давали им отдохнуть.

Что категорически запрещено делать 13 июня

По поверью, если на Еремея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.

В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, ведь если поднять ссору, то весь месяц ссориться.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие запреты и главные традиции Змеиного праздника.