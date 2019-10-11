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Свято 11 жовтня: прикмети і всі табу цього дня

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11 жовтня в жодному разі не можна виносити сміття з хати

Яке сьогодні свято. 11 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника.В народі його ще називали Харитон, іноді Харитонов. Цей день завжди вважався несприятливим для нових починань.

Святий жив початку IV століття і перетерпів муки за віру Христову в Іконії, але залишився живий, завдяки сильній вірі в Бога. Після того, як гоніння на християн вщухли, святого звільнили з ув'язнення. Все своє життя він присвятив релігії. У Палестині він заснував три лаври – Ієріхонську, Сукійську і Фаранську. Недалеко від Сукійської лаври на горі, у печері преподобний Харитон провів останні роки життя. Помер він у дуже поважному віці.

Харитон Сповідник (фото: vsyamagik.ru)

Зазвичай у цей день всі залишалися вдома, адже вважали, що саме 11 жовтня людині можуть наврочити. Жінки і дівчата сиділи вдома і займалися шиттям і рукоділлям.

Сама погана прикмета 11 жовтня - це виносити сміття з хати.

Прикмети 11 жовтня

  • Якщо 11 жовтня птахи літають близько до землі, зима буде ранньою і холодною.
  • Якщо вітер дме з північного боку — зима буде суворою, із заходу — сніжною, з південної — м'якою.
  • Якщо ввечері після заходу Сонця небо буде червоним, то наступний день буде вітряним.
  • Якщо зайці досі не побіліли, зима буде пізньою.
  • Місяць у колах – до посушливого літа.
  • Якщо дерева другий раз почали цвісти, то осінь буде довгою і теплою.
  • Навколо місяця веселкове коло – до вітру і негоди.
  • Кури настовбурчилися і пір'я підняли – до похолодання.
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