Свято 1 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 1 лютого 2020 року православні християни вшановують пам'ять преподобного Макарія. З чим пов'язаний цей день, всі традиції на Макарія, що прийнято робити в цей день, а на що накладається заборона – в матеріалі Styler.

Іменини 1 лютого святкують: Макар, Антон, Арсеній, Марк, Микола, Петро і Федір.

Макарій був настоятелем монастиря, являючи собою приклад благочестя, християнської скромності, доброти і смирення. Макарія також називали Весновказчиком, адже цей день передбачав, якою буде весна.

Головні традиції цього дня

1 лютого рекомендується приділити увагу своєму житлу і його безпеці, та бути обережними з незнайомцями, які прийдуть до вас у дім, а ось друзів і близьких приймати і частувати можна і навіть потрібно.

Адже на Макарія прийнято ходити один до одного в гості, влаштовувати дружні посиденьки і чаювати. А оскільки 1 лютого 2020 року – це субота, з'явиться ще й можливість дотриматися давню традицію.

Переступаючи поріг, потрібно сказати: "З дому йду паном, а додому повернуся боярином". Цей заговір дасть вам міцне тіло і розум.

Що потрібно зробити на Макарія Весновказчика

Перший день останнього місяця зими сприятливий для нових починань. Особливо вдалими стануть нові справи, спрямовані на благо інших людей.

Треба запам'ятати сон, який приснився на Макарія. Сновидіння віщують благополуччя. Якщо сон приснився вдень, то він до вечора збудеться.

Що категорично не можна робити 1 лютого

Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться пахати.

В одязі не можна вибирати чорний траурний колір – це до біди. Свій наряд варто урізноманітнити яскравими тонами.

1 лютого не можна стригти волосся.

Не можна лихословити - в цей день мова повинна бути максимально чистою.

Всі прикмети цього дня:

Погода у цей день передвіщала погоду на весь лютий.

Якщо зранку була завірюха, а до середини дня вона розгулялася, то така погода ще довго протримається.

Якщо 1 лютого сильний мороз, то літо буде теплим.

Зоряне небо віщувало холоду і пізню весну.

Ясний день говорив, що весна прийде рано.

Мете сніг – хуртовини прийдуть на Масляну.

Якщо 1 лютого буде тепло, перша половина літа буде дощовою.

Діти, що народилися в цей день, легкі душею, веселі балакуни й фантазери. Їм слід носити алмаз в якості оберега.