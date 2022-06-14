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Весілля і планування відпусток під час війни: наскільки це доречно і потрібно

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Вівторок 14 червня 2022 21:20
Весілля і планування відпусток під час війни: наскільки це доречно і потрібно Фото: Чи можна святкувати весілля і планувати відпустку під час війни (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У суспільстві зараз обговорюється питання про те, наскільки доречно і правильно під час війни святкувати весілля та інші важливі події, а також планувати відпустку.

На це питання відповів психолог-психотерапевт, засновник центру психічного здоров'я "Лабораторія змін" Володимир Станчишин в інтерв'ю для Tvoemisto.

Він пояснює, що потрібно робити речі, які приносять задоволення, налагодити звичайний ритм життя, оскільки ми - тил, а в тилу слід підтримувати норму життя.

Одружуватися під час війни, планувати відпустку, відпочинок на морі або в горах не тільки доцільно, але необхідно.

"Ми не маємо права зупинити наше життя, тому що ворог якраз цього хоче. Щоб ми відчували себе нещасними. Наше життя відбувається, поруч з жахами війни відбуваються перемоги, речі, які нас надихають, і вони є необхідними", - підкреслює Станчишин.

Він пояснює, що війна, печаль, злість, переживання - все це забирає нашу енергію, тому нам її потрібно відновлювати. Для цього люди повинні зустрічатися з друзями, планувати відпустку і їхати куди-небудь, ходити в кафе, читати книги.

В цілому - робити ті речі, які приносять задоволення, задоволення, допомагають налагодити звичний ритм.

"У тилу потрібно підтримувати норму життя, щоб зберегти життя. Коли хлопці повернуться сюди, вони повинні повернутися в здорове середовище. Тому я за те, що ми одружилися, святкували. Очевидно, що це буде інше святкування. Бо ми все одно будемо відчувати печаль, але не потрібно себе позбавляти справжньої радості", - висловив думку психотерапевт.

Він також підкреслив, що не варто позбавляти себе радості від покупок. Не потрібно постійно озиратися на війну, тим більше, що робота економіки теж важлива.

"Якщо я можу купити, то можу. Так працює економіка. Ми купуємо собі речі, їмо, і забезпечуємо цей економічний вир грошей. Ми продовжуємо жити. Іноді я купую те, що додає мені сил. Тому я за те, щоб ми купували собі речі, які нам подобаються. Хоча, звичайно ж, завжди з думкою про війну, що є обмеження. Я наповнюю бюджет і це теж важливо для моєї країни", - пояснив Станчишин.

До речі, раніше ми писали про те, чому українці під час війни стали багато використовувати матів і що з цим можна зробити.

А також розповідали про те, як прийняти рішення про повернення додому під час війни.

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