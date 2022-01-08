Як правильно проростити зерна для їжі: вирощуємо свій город на підвіконні
Пророщені зерна вважаються дуже корисною біологічною добавкою для організму. Зерна пшениці, жита, бобових і соняшнику мають антиоксидантні властивості, покращують імунітет і допомагають нормалізувати обмін речовин.
Проростити зерна можна самостійно у звичайній квартирі. Як це зробити правильно, розповіли в Foodandmood.
Як стверджують фахівці, є три фактори, які складають формулу пророщування зерен: вода, світло і тепло.
Як проростити зерна
- Зерна промити охолодженою кип'яченою водою.
- Покласти зерна на тришарову марлю або чисту тканину.
- Накрити зерна ще одним шаром тканини та залити невеликою кількістю злегка теплої кип'яченої води.
- Поставити зерна у світле тепле місце.
- Придатність в їжу потрібно визначати по довжині проростка. Їстівними зернами вважаються ті, у яких паросток не менше 1 мм.
Важливо!
Зерна для пророщування варто купувати в аптеках або спеціалізованих магазинах. Посівні зерна зазвичай обробляються отрутохімікатами та пророщування таких зерен для вживання паростків може бути небезпечним для здоров'я.
У їжу не варто вживати пророслі зерна з зеленими паростками, які зберігалися понад дві доби.
Не можна вживати в їжу ті зерна, які не дали паростки протягом декількох діб.
Пророслі зерна можна змішувати з медом, родзинками, горіхами. Ще такі паростки можна пропустити через м'ясорубку або комбайн і додавати в готові страви та салати.
Також зерна з паростками можна підсушити та перемолоти, а отриману спецію додавати в салати, соуси та приправи.
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