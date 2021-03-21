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Ці п'ять продуктів наближають передчасне старіння: переглянете свій раціон

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 21:32
Ці п'ять продуктів наближають передчасне старіння: переглянете свій раціон Лікарі назвали п'ять продуктів, які наближають старіння (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці стверджують, що в процесі передчасного старіння величезну роль грає не тільки генетика. Дуже важливими факторами є і зовнішній вплив на організм. І на деякі з них ми не можемо мати впливу, а ось на раціон ми можемо впливати.

Медики назвали п'ять продуктів, які наближають людину до передчасної старості сюжеті каналу "Здоровий спосіб".

Білий хліб

В процесі з'єднання рафінованих цукрів з білками утворюються кінцеві продукти глікурування. Вони прискорюють процеси старіння і погіршують хронічні хвороби. Замініть білий хліб на продукти з пророщеного зерна. У них містяться антиоксиданти, і практично не має цукру.

Білий цукор

Цей продукт викликає найбільшу кількість проблем і сприяє утворенню КПГ. А це веде до руйнування колагену в організмі. Надлишок цукру в раціоні сильно прискорює процеси старіння.

Трансжири та маргарин

Такі продукти викликають прискорену появу зморшок на шкірі. Маргарин – це гідрогенізована олія, трансжир. Він може призвести до захворювань серцево-судинної системи, ожиріння та онкології. Особливо небезпечно, коли трансжири накопичуються в організмі.

Фритюр

Чіпси, картопля фрі та інші продукти, які смажаться в маслі у фритюрі – найлютіші вороги здорового організму. У процесі повторного нагріву масла утворюється позамежна кількість трансжирів і вільних радикалів. Вони можуть впливати на молекули на рівні ДНК і це згубно для шкіри людини. Також в цих продуктах дуже багато солі, яка забирає молодість.

Молочні продукти

Вчені досі продовжують суперечки про корисність і шкідливість молочних продуктів. У молочних продуктах міститься лактоза й організм людини не завжди готовий її засвоювати. Саме цей показник може впливати на старіння при вживанні молочних продуктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі повідомили, кому не можна їсти кабачки.

А також розповідали про те, що медики назвали сім ознак зневоднення організму.

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