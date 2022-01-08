Как правильно прорастить зерна для еды: выращиваем свой огород на подоконнике
Пророщенные зерна считаются очень полезной биологической добавкой для организма. Зерна пшеницы, ржи, бобовых и подсолнечника обладают антиоксидантными свойствами, улучшают иммунитет и помогают нормализовать обмен веществ.
Прорастить зерна можно самостоятельно в обычной квартире. Как это сделать правильно, рассказали в Foodandmood.
Как утверждают специалисты, есть три фактора, которые составляют формулу проращивания зерен: вода, свет и тепло.
Как прорастить зерна
- Зерна промыть охлажденной кипяченной водой.
- Положить зерна на трехслойную марлю или чистую ткань.
- Накрыть зерна еще одним слоем ткани и залить небольшим количеством слегка теплой кипяченой воды.
- Поставить зерна в светлое теплое место.
- Пригодность в пищу нужно определять по длине проростка. Съедобными зернами считаются те, у которых росток не менее 1 мм.
Важно!
Зерна для проращивания стоит приобретать в аптеках или специализированных магазинах. Посевные зерна обычно обрабатываются ядохимикатами и проращивание таких зерен для употребления ростков может быть опасным для здоровья.
В пищу не стоит употреблять проросшие зерна с зелеными ростками, которые хранились более двух суток.
Нельзя употреблять в пищу те зерна, которые не дали ростки в течение нескольких суток.
Проросшие зерна можно смешивать с медом, изюмом, орехами. Еще такие ростки можно пропустить через мясорубку или комбайн и добавлять в готовые блюда и салаты.
Также зерна с ростками можно подсушить и перемолоть, а полученную специю добавлять в салаты, соусы и приправы.
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