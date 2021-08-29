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Це може бути дуже небезпечно: якими напоями категорично не можна запивати таблетки

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Неділя 29 серпня 2021 22:12
Це може бути дуже небезпечно: якими напоями категорично не можна запивати таблетки Фото: якими напоями не можна запивати ліки (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Таблетки можна запивати тільки звичайною водою і категорично не рекомендується використовувати для цього інші напої, особливо фруктовий сік. Порушення цього правила не тільки знижує ефективність лікарського препарату, але і може принести шкоду здоров'ю.

Нове дослідження показало, що соки абсолютно не підходять для того, щоб ними запивати лікарські препарати. Про це йдеться в статті вчених PubMed.

Як відзначають дослідники з Саудівської Аравії, лікарські препарати слід запивати тільки звичайною водою і бажано в обсязі однієї склянки.

В ході дослідження вчені вивчали ефекти вживання різних напоїв разом з ліками у твердих лікарських формах для перорального застосування (пігулки, капсули або таблетки). Були вивчені п'ять препаратів, показаних для зняття болю, запалень або алергії.

"Перевірені напої не повинні використовуватися в якості замінника води при прийомі ліків", - відзначають дослідники.

Вони пояснили, що у всіх випадках інші напої знижують ефективність препаратів і можуть привести до розчинення ліки до того, як воно буде засвоєно організмом.

Які напої не можна використовувати при прийомі ліків:

Кава. Сильнодійні сполуки та кофеїн можуть викликати лікарські взаємодії, змінити хімічний склад препарату та час його розпаду.

Апельсиновий сік. У цьому напої багато вітаміну С, який може негативно взаємодіяти з лікарськими препаратами.

Кока-кола. Цукор в цьому напої може посилити симптоми запалення, і в більшості випадків кока-кола змінює час розпаду препарату.

Енергетика. Ці напої можуть погіршити стан, сильно вплинути на ефективність препарату і навіть викликати неприємні відчуття в шлунку.

Молочні напої. Ці напої теж знижують ефективність дії ліків і можуть вплинути на всмоктуваність препарату в організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський повідомив, які речі потрібно в будинку прибрати подалі від дітей.

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