Як правильно почистити мультиварку засобами, які є у кожній домівці

Без мультиварки зараз не обходиться жодна господиня. Зокрема, у ній готують усе. Однак, доглядати за нею слід обережно і правильно.
Так, почистити мультиварку можна всього кількома засобами, які є кожній домівці, повідомляє merry maids.
Зокрема, якщо в інструкції від виробника пише, що деталі можна мити в посудомийній машині, то можете очистити її таким чином.
Для цього вам знадобиться:
Спочатку витягніть всі деталі зсередини, враховуючи внутрішній горщик.
Усі засохлі шматочки їжі в куточках і тріщинах на зовнішній стороні плити чистьте щіткою. Також ззовні помийте мультиварку ганчіркою, змоченою оцтом. До того ж витріть розводи сухою серветкою з мікрофібри.
Потім змішайте кілька крапель мила для миття посуду з теплою водою в кухонній раковині. Цим вимийте всі елементи мультиварки та внутрішню каструлю вручну мильною водою та губкою або ганчіркою з мікрофібри. Кришку вимийте таким же способом.
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