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Як без зусиль відмити сковороду від жиру: лайфхак від англійських господинь

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Вівторок 11 січня 2022 12:07
Як без зусиль відмити сковороду від жиру: лайфхак від англійських господинь Фото: Цей спосіб допоможе швидко очистити сковороду від жиру (flickr.com)
Автор: Анна Шиканова

Очистити сковороду або каструлю від накипу і жиру без особливих зусиль – головний біль будь-якої господині на кухні. Однак існують способи, які допоможуть вам зробити це легко і без особливих витрат.

Як швидко і легко очистити сковороду або каструлю від жиру – читайте в матеріалі нижче.

Цей метод підійде для посуду різного ступеня забрудненості та впорається навіть з тим жиром, який на сковороді або каструлі вже давно.

Візьміть велику місткість, помістіть туди сковороду або каструлю і залийте гарячою водою.

Вода повинна покривати посуд повністю. А потім киньте туди пару пакетиків звичайного чорного чаю.

Виявляється, чорний чай містить дубильні речовини, які вже давно використовують в косметиці, в засобах для прання і миття посуду, для прибирання.

Посуд в гарячій воді з пакетиками чаю залиште на 30-40 хвилин. Весь жир і бруд з вашої посуду повинні спливти на поверхню.

Вам залишиться тільки промити добре весь посуд під проточною теплою водою.

Як стверджують англійські господині, після процедури з чайними пакетиками не потрібно використовувати навіть звичайні засоби для миття посуду – все буде чисте і блискуче.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як самостійно почистити засмічення у ванній або раковині на кухні - сантехнік вам не знадобиться.

А також розповідали про те, який метод допоможе за кілька хвилин очистити дверцята духовки.

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