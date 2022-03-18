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Ось що станеться з вашим тілом, якщо регулярно пити каву

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П'ятниця 18 березня 2022 10:37
Ось що станеться з вашим тілом, якщо регулярно пити каву Фото: чи можна пити каву кожен день (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Про користь і шкідливість кави ведеться дуже багато суперечок, в тому числі і про здатність напою розганяти метаболізм, сприяючи скидання ваги. Але чи дійсно допоможе напій зробити ваше тіло стрункішим?

Про це розповіла лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами медика, чорна кава - низькокалорійний напій з незначним вмістом жирів і вуглеводів.

Чашка чорної кави містить всього 2 калорії, а вміст жиру і цукру практично дорівнює нулю.

Лікар впевнена, що чорна кава - ідеальний напій для схуднення. Але саме чорна кава. Це означає, ніякого цукру, молока, вершків, сиропів і так далі.

Чашка чорної кави може спалити від 100 до 150 додаткових калорій

Середня чашка кави містить близько 100 мг кофеїну - речовини, що дозволяє організму спалювати більше калорій.

У дослідженні за участю 1000 осіб вчені виявили, що чорна кава знижує масу тіла і індекс маси тіла (ІМТ).

Коли учасники подвоїли споживання чорної кави, їх вага та ІМТ знизилися на 20-25%.

Інше дослідження показало, що вживання кави перед тренуванням може спалити на 18% більше калорій протягом 2-3 годин.

Кава - природний атиоксидант

Крім того, чорна кава також містить деяку кількість хлорогенової кислоти, яка є природним антиоксидантом. Хлорогенова кислота може пригнічувати абсорбцію глюкози і накопичення жиру.

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