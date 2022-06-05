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Як правильно пити каву, щоб значно продовжити життя

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Неділя 05 червня 2022 22:40
Як правильно пити каву, щоб значно продовжити життя Фото: Як пити каву для продовження життя (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кава при правильному споживанні корисна для здоров'я. Важливо пам'ятати про норму, а також про те, що ви додаєте у напій. То як же правильно пити бадьорливий напій?

Про це читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пише Eatthis, нове дослідження показало, що вибір несолодкої кави на противагу напою з цукром може допомогти вам жити довше.

Зокрема, було проведено опитування понад 171 000 осіб, які розповіли про свої звички пити каву.

Що показало дослідження?

Виявилося, що після семи років у любителів несолодкої кави ризик передчасної смертності знизився на 16-20% порівняно з тими, хто підсолоджував напій.

А в порівнянні з тими, хто пив дуже солодку каву (столова ложка цукру на порцію), ці цифри становити 29-31%.

Кава - корисний напій, але цукор все псує

"Чорна кава є корисною, оскільки містить усі корисні поліфеноли та антиоксиданти без будь-яких шкідливих сполук, які можуть бути знайдені в надмірній кількості цукру чи вершків", - говориться у висновках дослідників.

Зазначимо, що згідно з дослідженням щодо безпеки кофеїну, проведеним Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA), помірне споживання кави зазвичай визначається від трьох до п'яти чашок на день.

Раніше ми писали, що станеться з організмом, якщо регулярно пити каву.

Також повідомлялося, як приготувати філіжанку кави за старовинним рецептом берегині української кухні.

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