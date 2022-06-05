Як правильно пити каву, щоб значно продовжити життя
Кава при правильному споживанні корисна для здоров'я. Важливо пам'ятати про норму, а також про те, що ви додаєте у напій. То як же правильно пити бадьорливий напій?
Про це читайте нижче в нашому матеріалі.
Як пише Eatthis, нове дослідження показало, що вибір несолодкої кави на противагу напою з цукром може допомогти вам жити довше.
Зокрема, було проведено опитування понад 171 000 осіб, які розповіли про свої звички пити каву.
Що показало дослідження?
Виявилося, що після семи років у любителів несолодкої кави ризик передчасної смертності знизився на 16-20% порівняно з тими, хто підсолоджував напій.
А в порівнянні з тими, хто пив дуже солодку каву (столова ложка цукру на порцію), ці цифри становити 29-31%.
Кава - корисний напій, але цукор все псує
"Чорна кава є корисною, оскільки містить усі корисні поліфеноли та антиоксиданти без будь-яких шкідливих сполук, які можуть бути знайдені в надмірній кількості цукру чи вершків", - говориться у висновках дослідників.
Зазначимо, що згідно з дослідженням щодо безпеки кофеїну, проведеним Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA), помірне споживання кави зазвичай визначається від трьох до п'яти чашок на день.
Раніше ми писали, що станеться з організмом, якщо регулярно пити каву.
Також повідомлялося, як приготувати філіжанку кави за старовинним рецептом берегині української кухні.