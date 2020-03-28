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Як правильно організувати карантин: з українцями поділилися рекомендаціями

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 12:09
Як правильно організувати карантин: з українцями поділилися рекомендаціями
Карантин в Україні - як правильно організувати (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні вимагає, щоб всіх необхідних правил дотримувалися в строгому порядку

Карантин в Україні ввели у зв'язку з поширенням коронавірусу і важливо підходити до цього питання правильно. Дотримуватися всіх необхідних правил, але при цьому не піддаватися загальній паніці.

Під час надзвичайної ситуації людям доводиться пристосовуватися до нових реалій. І, щоб пережити цей період якомога спокійніше, фахівці радять правильно підходити до цього питання. Про це повідомляє кандидат медичних наук Юрій Жигарьов і лікар-інфекціоніст, передають "ФАКТИ".

Медик радить перейти на віддалену роботу і запастися продуктами на тиждень-другий, щоб зайвий раз не виходити у магазин. Також варто подбати про медикаменти, особливо літнім людям.

З усіма знайомими радять спілкуватися по телефону або через додатки. Продукти краще замовляти через інтернет. "Як би блюзнірськи це не звучало, але не відвідуйте своїх літніх родичів...Тим самим ви вбережете здоров'я людей похилого віку, а можливо - збережете їм життя. Повірте, за тиждень-два з рідними нічого не трапиться, якщо діти й онуки не поспілкуються з ними наживо", - зазначив лікар.

Раніше ми показали відео, на якому наочно демонструють, що таке коронавірус і як він знищує організм.

Ми писали, що шахраї вигадують нові схеми обману під час карантину в Україні.

А також повідомляли про те, як коронавірус проникає під маски.

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