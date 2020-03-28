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Как правильно организовать карантин: с украинцами поделились рекомендациями

STYLERКоронавирус    28.03.2020 - 12:09
Как правильно организовать карантин: с украинцами поделились рекомендациями
Карантин в Украине - как правильно организовать (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине требует, чтобы все необходимые правила соблюдались в строгом порядке

Карантин в Украине ввели в связи с распространением коронавируса и важно подходить к данному вопросу правильно. Придерживаться всех необходимых правил, но при этом не поддаваться всеобщей панике.

Во время чрезвычайной ситуации людям приходится приспосабливаться к новым реалиям. И, чтобы пережить данный период как можно спокойнее, специалисты советуют правильно подходить к данному вопросу. Об этом сообщает кандидат медицинских наук Юрий Жигарев и врач-инфекционист, передают "ФАКТЫ".

Медик советует перейти на удаленную работу и запастись продуктами на неделю-другую, чтобы лишний раз не выходить в магазин. Также стоит позаботится о медикаментах, особенно пожилым людям.

Со всеми знакомыми советуют общаться по телефону или через приложения. Продукты лучше заказывать через интернет. "Как бы кощунственно это не звучало, но не навещайте своих пожилых родственников…Тем самым вы убережете здоровье стариков, а возможно - сохраните им жизнь. Поверьте, за неделю-две с родными ничего не случится, если дети и внуки не пообщаются с ними вживую", - отметил врач.

Ранее мы показали видео, на котором наглядно демонстрируют, что такое коронавирус и как он уничтожает организм.

Мы писали, что мошенники придумывают новые схемы обмана во время карантина в Украине.

А также сообщали о том, как коронавирус проникает под маски.

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