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Шахраї придумали нову схему обману: українців попереджають про небезпеку

STYLERЖиття    28.03.2020 - 10:31
Шахраї придумали нову схему обману: українців попереджають про небезпеку
Шахраї орудують в Україні - що потрібно знати

В Україні активізувалися шахраї

Шахрайство прогресує з кожним днем все більше, що безпосередньо пов'язано з коронавірусом, який викликає паніку і страх, змушуючи людей йти на необдумані вчинки.

Так, жителям Миколаївської області почали масово приходити СМС про нарахування матеріальної допомоги, що обіцяна владою. "Вам було нараховано одноразову допомогу в надзвичайній ситуації в розмірі 1000 гривень", - зазначено в повідомленні.

Також додаються номери телефонів, за якими потрібно дзвонити у разі проблем. Люди чекають на обіцяну тисячу, але гроші не приходять, бо жертви афери починають дзвонити, щоб дізнатися, в чому справа.

Шахраї по ходу розмови вивідують всю необхідну інформацію по карті і протягом декількох хвилин обнуляють рахунок. Такі повідомлення надходили неодноразово від імені Нацбанку. Тому українців просять бути обережніше та нікому не повідомляти особисті дані.

До речі, експерти вважають, що масовий перехід на віддалену роботу зробить співробітників організацій вразливою мішенню для атак зловмисників, адже через різку зміну робочого оточення і режиму роботи пильність співробітника знижується.

Є ймовірність збільшення кількості шахрайських сайтів, які маскуються під безкоштовні та актуальні в режимі віддаленої роботи сервіси, підвищиться кількість комп'ютерних атак, організованих з метою шпигунства та цільових атак на працівників фінансової галузі.

Нагадаємо, що в Україні активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.

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