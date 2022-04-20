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Чистий четвер на порозі: що суворо заборонено і найбільший гріх цього дня

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Середа 20 квітня 2022 16:39
Чистий четвер на порозі: що суворо заборонено і найбільший гріх цього дня Фото: Чистий четвер 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Чистий, Великий, або Страсний четвер - один з найважливіших днів Страсного тижня. В цей день головною традицією є очищення - як духовне, так і тілесне. Віряни вшановують Таємну вечерю і обмивання Ісусом ніг апостолів.

Що суворо заборонено робити 21 квітня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що не можна робити у Чистий четвер

Лінуватися, залишати брудний посуд, невипрані речі, замочену білизну, смітити в домі - будуть сварки.

Існує навіть давнє повір'я, згідно з яким, хто не прибере свою оселю в Чистий четвер, той весь рік проведе у сварках з рідними.

Найбільшим гріхом цього дня є провести його в лінощах, не навести в домі лад, залишити бруд на завтра.

Воду після прибирання в домі не можна виливати в межах дому, винесіть її на вулицю - так ви позбавите дім від негативної енергії. Найкраще - винести в місце, де нічого не росте.

Також не можна позичати гроші, щоб не втратити свій добробут.

Що можна й треба зробити в цей день

Обов'язково треба очиститися: як тіло, так і думки. До сходу сонця варто скупатися - вважається, що це запорука краси та здоров'я на цілий рік.

Варто ретельно поприбирати, винести непотріб з дому, закінчити прання. Адже після Чистого четверга і до самісінького Великодня не можна прибиратися вдома.

Саме у Чистий четвер заведено пекти паски та фарбувати яйця, готувати великодні страви.

Можна не тільки митися, але й стригтися. Вважається, що з підстриженим у цей день волоссям "відстригаються" хвороби і невдачі.

В Чистий четвер варто відвідати службу в храмі, причаститися, запалити свічки і принести їх додому.

    Раніше ми писали, коли можна і не можна пекти паски.

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