Действительно ли изюм полезен для здоровья и как правильно его употреблять
Существует множество сортов изюма, это черные, красные, золотой изюм, кишмиш. Обычно его используют для выпечки и кулинарии. К тому же в нем содержится много витаминов, необходимых организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Какие витамины есть в изюме
В изюме содержится много необходимых организму витаминов:
- А
- В1
- В2
- В3
- В5
- В6
- В9
- С
- Е
- К
- Н
В частности, это все в чем так сильно нуждается человеческим организм.
Польза для организма
Быстрый заряд энергии
Изюм наполнен природными сахарами и углеводами. Они считаются быстроусвояемым углеводом, что делает его отличным источником быстрой энергии перед тренировкой благодаря природным сахарам и углеводам.
Такой продукт следует есть перед тренировкой. Изюм также является стабильным перекусом, то есть он не испортятся, и его можно упаковать в машину или рюкзак.
Прекрасный источник антиоксидантов
Изюм богат антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление. Виноград и изюм являются отличным источником фенольных антиоксидантов.
Эти соединения помогают уменьшить хроническое воспаление, вызывающее некоторые виды рака, диабет и сердечные заболевания. Они также могут быть противомикробными, то есть помогают иммунной системе организма бороться с инфекционными заболеваниями.
Богатые магнием
Изюм является отличным источником магния - жизненно важного минерала для различных функций организма.
Он помогает функционировать мышцам, передавать нервные сигналы и поддерживать здоровую иммунную систему.
Успокаивают нервную систему
Изюм обладает седативными свойствами. Это объясняется содержанием никотиновой кислоты и витаминов В1, В2 и В5. Благодаря регулярному употреблению изюма в умеренных количествах можно снизить тревожность и наладить сон.
Выводят токсины из организма
Изюм богат калием, который имеет мочегонный эффект, помогающий выводить токсические вещества. Регулярное употребление изюма положительно влияет на работу почек и состояние кожи.
Сколько изюма можно съесть в день
Изюм рекомендуется добавлять в каши, творог, десерты. Также изюм можно употреблять как самостоятельное блюдо, как перекус.
В общем, дневная норма для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет две столовые ложки.
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