Ці правила допоможуть уберегти здоров'я і врятувати життя: що потрібно знати про їжу влітку

Харчові отруєння влітку вже стали звичною справою і багато людей ставляться до свого здоров'я досить безтурботно. Хвилинні гастрономічні задоволення можуть обернутися катастрофою зі здоров'ям і навіть позбавити людину життя.

Про це нагадали на сторінці в Facebook Центр громадського здоров'я України та назвали головні правила, які допоможуть уберегти здоров'я і життя влітку.

"Що для вас важливіше - тимчасова гастрономічна насолода чи життя? На перший погляд, питання дивне і навіть абсурдне. Але! Багато людей вперто не хочуть помічати небезпеку від вживання деяких продуктів, які можуть привести до фатальних наслідків. Наприклад, при покупках на пляжі або на стихійних ринках в'ялену, копчену, консервовану рибу або сумнівні продукти з м'яса", - зазначають медики.

Ігнорування правил безпечного харчування можуть привести до отруєнь, інтоксикації організму і навіть смерті. Основну небезпеку становлять продукти з ботулотоксинами. І найстрашніше - вони ніяк не проявляються в продуктах – не впливають ні на смак, ні на вигляд.

Які важливі правила про їжу влітку потрібно знати:

1. Підтримуйте чистоту - як продуктів, які ви збираєтеся вживати, так і рук.

2. Розділяйте сиру їжу від вже приготовленої, щоб уникнути перехресного забруднення.

3. Ретельно готуйте їжу, щоб убити всі мікроорганізми.

4. Зберігайте їжу при безпечній температурі. Гарячої або холодної - щоб уникнути розмноження мікроорганізмів.

5. Використовуйте безпечну воду та свіжі продукти.

5 правил безпечного харчування влітку

Які симптоми говорять про отруєння

Нудота

Блювота

Діарея

Підвищення температури

Головний біль

Біль у животі

При прояві таких симптомів потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.