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Українцям розповіли, яку рибу зараз не можна їсти: може викликати серйозні проблеми

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Вівторок 20 липня 2021 19:30
Українцям розповіли, яку рибу зараз не можна їсти: може викликати серйозні проблеми Фото: Названа найнебезпечніша риба влітку (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Влітку їсти в'ялену або сушену рибу дуже небезпечно, через те, що вона може викликати серйозне харчове отруєння. В першу чергу тому, що в ній може міститися ботулізм.

Яка риба влітку найнебезпечніша, розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook.

Як відзначають фахівці, в літню пору сушена і в'ялена риба користується особливим попитом. І одночасно з цим різко починає зростати число отруєнь цим продуктом. Деякі такі отруєння закінчуються сумно - смертю пацієнта. У такій рибі часто є бактерії й при спеці вони розмножуються катастрофічно швидко.

"Ботулізм - це харчова інтоксикація, яка з'являється після вживання продуктів, в яких є ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) і при неправильних умовах зберігання або транспортування. В'ялена і сушена риба часто стає "домом" для розмноження токсинів", - пояснили медики та назвали причини.

  • Така риба не проходить термічну обробку, а ботулотоксини гинуть тільки при кип'ятінні протягом 10-15 хвилин
  • Риба може бути заражена в природних умовах, оскільки резервуаром інфекції є пісок або річковий мул
  • Соління такої риби відбувається вже після появи токсину, а сіль не вбиває токсин. Вона може тільки трохи загальмувати процес розмноження токсинів.
  • Споживачеві невідомо про умови зберігання або транспортування: довге зберігання пораненої риби на ґрунті, перевезення навалом, без тари.

Як відзначають медики, якщо вам захочеться побалуватися в'яленою або сушеною рибкою на пляжі або купити такий продукт на стихійному ринку – згадайте ці рекомендації та купіть перевірені продукти.

Українцям розповіли, яку рибу зараз не можна їсти: може викликати серйозні проблеми

Яка риба влітку найнебезпечніша

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти можуть посилювати спрагу в спеку.

А також розповідали про те, які захворювання можуть сильно зіпсувати ваш відпустку.

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