Эти правила помогут уберечь здоровье и спасти жизнь: что нужно знать о еде летом
Пищевые отравления летом уже стали привычным делом и многие люди относятся к своему здоровью довольно беспечно. Минутные гастрономические удовольствия могут обернуться катастрофой со здоровьем и даже лишить человека жизни.
Об этом напомнили на странице в Facebook Центр общественного здоровья Украины и назвали главные правила, которые помогут уберечь здоровье и сохранить жизнь летом.
"Что для вас важнее – временное гастрономическое наслаждение или жизнь? На первый взгляд, вопрос странный и даже абсурдный. Но! Многие люди уперто не хотят замечать опасность от употребления некоторых продуктов, которые могут привести к фатальным последствиям. Например, при покупках на пляже или на стихийных рынках вяленую, копченую, консервированную рыбу или сомнительные продукты из мяса", - отмечают медики.
Игнорирование правил безопасного питания могут привести к отравлениям, интоксикации организма и даже смерти. Основную опасность представляют продукты с ботулотоксинами. И самое страшное – они никак не проявляются в продуктах – не влияют ни на вкус, ни на вид.
Какие важные правила о еде летом нужно знать:
1. Поддерживайте чистоту – как продуктов, которые вы собираетесь употреблять, так и рук.
2. Разделяйте сырую еду от уже приготовленной, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
3. Тщательно готовьте еду, чтобы убить все микроорганизмы.
4. Храните еду при безопасной температуре. Горячей или холодной – чтобы избежать размножения микроорганизмов.
5. Используйте безопасную воду и свежие продукты.
5 правил безопасного питания летом
Какие симптомы говорят об отравлении
- Тошнота
- Рвота
- Диарея
- Повышение температуры
- Головная боль
- Боль в животе
При проявлении таких симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, ранее мы писали о том, почему летом категорически нельзя есть шаурму и уличную еду.
А также мы рассказывали о том, что украинцам рассказали, какую рыбу сейчас нельзя есть.