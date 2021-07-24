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Эти правила помогут уберечь здоровье и спасти жизнь: что нужно знать о еде летом

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Суббота 24 июля 2021 10:42
Эти правила помогут уберечь здоровье и спасти жизнь: что нужно знать о еде летом Какие правила помогут летом избежать пищевых отравлений (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пищевые отравления летом уже стали привычным делом и многие люди относятся к своему здоровью довольно беспечно. Минутные гастрономические удовольствия могут обернуться катастрофой со здоровьем и даже лишить человека жизни.

Об этом напомнили на странице в Facebook Центр общественного здоровья Украины и назвали главные правила, которые помогут уберечь здоровье и сохранить жизнь летом.

"Что для вас важнее – временное гастрономическое наслаждение или жизнь? На первый взгляд, вопрос странный и даже абсурдный. Но! Многие люди уперто не хотят замечать опасность от употребления некоторых продуктов, которые могут привести к фатальным последствиям. Например, при покупках на пляже или на стихийных рынках вяленую, копченую, консервированную рыбу или сомнительные продукты из мяса", - отмечают медики.

Игнорирование правил безопасного питания могут привести к отравлениям, интоксикации организма и даже смерти. Основную опасность представляют продукты с ботулотоксинами. И самое страшное – они никак не проявляются в продуктах – не влияют ни на вкус, ни на вид.

Какие важные правила о еде летом нужно знать:

1. Поддерживайте чистоту – как продуктов, которые вы собираетесь употреблять, так и рук.

2. Разделяйте сырую еду от уже приготовленной, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

3. Тщательно готовьте еду, чтобы убить все микроорганизмы.

4. Храните еду при безопасной температуре. Горячей или холодной – чтобы избежать размножения микроорганизмов.

5. Используйте безопасную воду и свежие продукты.

5 правил безопасного питания летом

Какие симптомы говорят об отравлении

  • Тошнота
  • Рвота
  • Диарея
  • Повышение температуры
  • Головная боль
  • Боль в животе

При проявлении таких симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее мы писали о том, почему летом категорически нельзя есть шаурму и уличную еду.

А также мы рассказывали о том, что украинцам рассказали, какую рыбу сейчас нельзя есть.

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